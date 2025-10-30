Trump reabre la era nuclear: EEUU retomará "de inmediato" las pruebas de armas nucleares

Los detalles El líder estadounidense afirmó que ya había dado el visto bueno al Pentágono con el objetivo de estar "en igualdad de condiciones" con otras potencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvía a sorprender minutos antes de su reunión comercial con su homólogo chino, Xi Jinping, con un anuncio de lo más inesperado. El republicano ha ordenado al Ejército estadounidense reanudar de inmediato las pruebas de armas nucleares.

Esta noticia, que ha sido comunicada por el magnate este jueves en Truth Social durante su viaje en helicóptero a Busan (Corea del Sur), llega después de un lapso de 33 años.

Por su parte, el líder estadounidense afirmó que ya había dado el visto bueno al Pentágono para que realizara pruebas del arsenal nuclear estadounidense e igualarse a otras potencias nucleares. "Debido a los programas de prueba de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", publicó .

"Rusia es segunda y China está muy por detrás en tercer lugar, pero estarán igualadas dentro de cinco años", añadió el republicano. Más tarde, de regreso a la Casa Blanca, el presidente dijo que las pruebas eran necesarias para garantizar que Washington se mantuviera al día con sus potencias nucleares rivales.

"Es apropiado"

"Dado que otros están realizando pruebas, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos", dijo Trump a bordo del Air Force One para agregar que los sitios de prueba nuclear se determinarían más adelante.

Al ser preguntado por si el mundo estaba entrando en una fase más arriesgada en lo que respecta a las armas nucleares, el estadounidense restó importancia a la amenaza, diciendo que las acciones de su país estaban "bien protegidas" antes de agregar que acogería con satisfacción la desnuclearización .

"De hecho, estamos hablando con Rusia sobre eso y China se sumaría a la conversación si hacemos algo al respecto", explicó. La decisión de Trump de reanudar las pruebas de estas armas se produce tras una rápida expansión del arsenal nuclear chino en los últimos años y justo después de que Rusia anunciara lo que calificó como una prueba exitosa de un misil de crucero de propulsión nuclear y con capacidad nuclear , así como de un torpedo de propulsión nuclear .

