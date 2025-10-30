Varapalo judicial a Trump: el Supremo deja en suspenso el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Manifestantes se reúnen frente a un centro de procesamiento del ICE en Broadview, Illinois, un suburbio de Chicago

La otra cara Pese a esta decisión, el Pentágono de Estados Unidos ha ordenado a la Guardia Nacional crear fuerzas de "reacción rápida" en cada estado para el mes enero, con el objetivo de intervenir en disturbios y manifestaciones civiles.

La Corte Suprema de Estados Unidos dejó en suspenso hasta noviembre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, al solicitar a la Administración del presidente Donald Trump y a las autoridades de Illinois informes adicionales sobre su disputa en torno al envío de tropas federales a esa ciudad.

La decisión del Supremo pospone un fallo definitivo al menos hasta mediados de noviembre. Con ello, el envío de fuerzas -suspendido desde el 9 de octubre por orden judicial- permanecerá bloqueado durante varias semanas más.

La Administración Trump pidió el 17 de octubre al máximo tribunal que permitiera continuar con el despliegue, argumentando que los agentes federales en Chicago enfrentan "resistencia violenta, coordinada y prolongada" que pone en riesgo su seguridad y obstaculiza la aplicación de la ley federal.

La Corte había dado un plazo de tres días a Illinois para responder, lo que hacía prever una decisión rápida. Sin embargo, la nueva solicitud de alegatos indica que los magistrados podrían estar más divididos sobre el caso de lo que se pensaba. La jueza federal April M. Perry, nombrada por el presidente Joe Biden, bloqueó a inicios de octubre el intento de Trump de enviar tropas, al considerar que las declaraciones del Gobierno carecían de "credibilidad suficiente".

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito mantuvo la orden vigente, aunque dejó bajo control federal a las unidades movilizadas, lo que permitió a la Casa Blanca mantener su solicitud ante la Corte Suprema.

En su respuesta, las autoridades de Illinois insistieron en que no es necesaria la presencia militar, asegurando que "los agentes del orden estatales y locales han manejado sin incidentes mayores las protestas aisladas" en el estado y que "no existe evidencia creíble" que justifique la intervención federal.

El Pentágono ordena crear fuerzas de "reacción rápida" en cada estado

El Pentágono de Estados Unidos le ordenó este miércoles a la Guardia Nacional crear fuerzas de "reacción rápida" en cada estado para enero, con la finalidad de intervenir en disturbios y manifestaciones civiles.

Las unidades antidisturbios estarán equipadas y entrenadas para atender "conmociones civiles" dentro de Estados Unidos, de acuerdo con el Pentágono. Alrededor de unos quinientos soldados de cada organización de la Guardia Nacional por estado o territorio serán asignados para unirse a esta nueva unidad que tiene como finalidad "paralizar manifestaciones bajo entrenamiento no letal y control de multitudes".

La orden, que obliga a la Guardia Nacional estar listos para enero con la nueva unidad, llega después de que el presidente Donald Trump instruyera en agosto a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, crear estas unidades.

Durante su primer año de mandato, Trump ha utilizado a la Guardia Nacional para patrullar en ciudades gobernadas por autoridades demócratas, que considera de "alta peligrosidad", y para "proteger" a otras fuerzas federales, como agentes migratorios, que realizan operativos y redadas en muchos sitios del país.

