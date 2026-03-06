Israel bombardea de nuevo el sur de Beirut tras ordenar evacuar la zona

El contexto Estos últimos bombardeos constituyen la vigésimo séptima acometida aérea contra Beirut desde el inicio de la guerra, según el Ejército israelí, que asegura que solo en las últimas 24 horas han golpeado 115 objetivos de Hizbulá, entre ellos los situados también en "edificios residenciales" de la capital.

El Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre los suburbios meridionales de Dahiye, en Beirut, marcando la vigésimo séptima acometida aérea desde el inicio del conflicto. En las últimas 24 horas, han atacado 115 objetivos de Hizbulá, incluyendo edificios residenciales. Ayer, se ordenó el desalojo forzoso de áreas del sur de Beirut hacia el Monte Líbano y al norte. Israel ha atacado más de 500 objetivos en el Líbano, mientras Hizbulá responde con cohetes en apoyo a Irán. La violencia ha dejado al menos 123 muertos, 683 heridos y miles de desplazados en el Líbano.

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes una nueva oleada de ataques contra los suburbios meridionales de Dahiye, en Beirut, según un comunicado castrense que no aporta detalles.

Estos últimos bombardeos constituyen la vigésimo séptima acometida aérea contra Beirut desde el inicio de la guerra, según el Ejército israelí, que asegura que solo en las últimas 24 horas han golpeado 115 objetivos de Hizbulá, entre ellos los situados también en "edificios residenciales" de la capital.

La tarde de ayer jueves, en una orden israelí de desalojo forzoso sin precedentes contra el sur de Beirut, el portavoz castrense Avichai Adraee, había indicado a los residentes de Burj Al Barajneh y Hadath que se dirigieran al este, hacia el Monte Líbano, y a los de Haret Hreik y Chiyah que se dirigieran al norte.

Esto se produjo tan solo un día después de otra orden militar anterior para que los cientos de miles de libaneses que viven al sur del río Litani abandonaran también sus hogares hacia el norte, causando que miles huyeran precipitadamente de sus casas.

Hasta la fecha, Israel ha atacado más de 500 objetivos en el Líbano, según su propio recuento castrense, incluyendo miembros de la fuerza de élite Radwan, lanzaderas, cuarteles y almacenes de armas en Beirut, Baalbek, Trípoli, Tiro, Sidón y Nabatieh.

El pasado lunes, Hizbulá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán y en venganza por la muerte del líder Ali Jameneí, reavivando una guerra inacabada pese al alto el fuego en noviembre de 2024; ya que Israel continuaba perpetrando ataques casi diarios contra el sur del Líbano y ha incrementado allí sus tropas. Según los servicios de emergencia libaneses, hay al menos 123 fallecidos y 683 heridos en el Líbano, además de decenas de miles de desplazados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.