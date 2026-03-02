Guillermo Fesser, sobre la sorpresa en los MAGA por el ataque a Irán: "Esto no es lo que Trump había prometido en su campaña"

Guillermo Fesser analiza en este vídeo las repercusiones del ataque de Estados Unidos a Irán, que ha sorprendido a todos los sectores de la sociedad estadounidense, incluidos los seguidores más acérrimos de Donald Trump.

Desde Nueva York, Guillermo Fesser analiza las repercusiones de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y afirma que aunque "nadie va a negar que el régimen de los ayatolás es repugnante", las cosas "no se hacen así".

De hecho, señala que el 27% de los estadounidenses están en contra de este ataque, según una encuesta de Reuters. Además señala que la clase política norteamericana está "sorprendida porque nadie les ha consultado", mientras que el movimiento MAGA lo está aún más porque "esto no es lo que había prometido Donald Trump en su campaña electoral".

También hay sorpresa en las Naciones Unidas, porque según Fesser "se supone que estaban negociando un tratado de no proliferación nuclear", al igual que en los economistas porque "dicen que podemos volver al 5% de inflación" ante el cierre del estrecho de Ormuz y la subida del precio de los combustibles cuando "las calefacciones de Estados Unidos con la ola de frío están a tope".

"El presidente que se jacta de haber parado ocho guerras nos ha metido en una nueva", afirma Fesser, para el que "Trump no puede ir a la guerra porque le da la gana él o porque Netanyahu le llama por teléfono". En este sentido, apunta que "solo ocho congresistas a última hora supieron" que habría un ataque, mientras que la Constitución dice que el presidente solo puede hacer una acción militar limitada sin preguntar al Congreso "en caso de una amenaza inminente".

Para Fesser, más que una amenaza de ataque inminente de Irán, "esto parece una puñalada trapera", pues defiende que las negociaciones habrían creado una falsa sensación de seguridad en el ayatolá Jameini que le hizo vulnerable al ataque que acabó con su vida.

De esto, opina Fesser, se habría aprovechado Israel, arrastrando a un Donald Trump que "se mueve por impulsos" y que "ha decidido unilateralmente poner en peligro las vidas, no solo de los estadounidenses soldados, sino las vidas de civiles inocentes que no tiene nada que ver en esto".

Un conflicto que cada vez escala a más países y que, a juzgar por lo que dice Israel, "durará hasta que uno de los dos bandos se quede sin armamento". Entre sus posibles consecuencias, "el resurgimiento del terrorismo": "¿La gente de Gaza, la gente de Irán, van a aceptar que les tiren bombas y que ya se ha terminado a callarse? ¿O vamos a ver generaciones de terroristas suicidas que no tienen nada que perder, que van a poner en peligro la vida de muchos inocentes?", se pregunta.

En este sentido, destaca que en este momento está congelado el presupuesto de Seguridad Nacional mientras en Texas tenía lugar un tiroteo con dos muertos que parece estar relacionado con el ataque a Irán.

La comunidad iraní en Estados Unidos, "que es enorme", apunta Fesser, ha recibido el bombardeo de forma dispar. Mientras unos lo han recibido con euforia porque piensan que "es una liberación", la mayoría está cada vez más preocupada, "porque nada bueno puede salir de esto": "Temen que ocurra como en Egipto. Un enorme sacrificio para hacer un cambio mínimo que no se va a notar", explica.

Ante esto, se contemplan dos salidas: la de la guerra civil o poner al hijo del sha, según Fesser "un tipo nada brillante de 65 años, pero bastante más moderado que lo que hay ahora mismo en el gobierno de Irán y que ha sido siempre apoyado por el gobierno de Israel".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.