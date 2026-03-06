La guerra en Oriente Medio desvía la demanda turística: con el espacio aéreo iraní cerrado España se presenta como alternativa vacacional

El contexto Las reservas para viajar a la zona en conflicto han caído en más de un 40% y las cancelaciones se han disparado. Estos cambios pueden favorecer a nuestro turismo.

Un claro perdedor dentro de esta guerra, iniciada por Donald Trump e Israel en Irán, está siendo el espacio aéreo mundial. Hasta este momento, la ruta más habitual de los vuelos que conectan Occidente y Asia pasaba por la zona de conflicto. Casi todos los aviones de pasajeros hacían escala en Qatar o en Emiratos Árabes antes de llegar a su destino final. Ahora, ese espacio aéreo está cerrado.

Por ello, la gran pregunta es: ¿qué consecuencias tiene para nuestros vuelos?

La imagen actual es bastante diferente, porque la imagen del espacio aéreo de Oriente Medio es la de un desierto. Ningún vuelo atraviesa el espacio aéreo de Irán porque está cerrado. No es seguro.

La misma imagen, la de un cielo sin aviones, se da en Ucrania, por ejemplo. Pero también en otras zonas en conflicto, como Libia.

Y, ante estas situaciones, los aviones tienen cada vez menos rutas por las que viajar. Con el estallido de la guerra en Oriente Medio, iniciada el sábado 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Cada vez, hay menos espacio seguro por donde volar.

Esto deja un agujero enorme en el turismo. Por poner un ejemplo ilustrativo, desde el comienzo de la ofensiva, se han cancelado más de 20.000 vuelos. Porque por Irán pasa, o pasaban cada día, el 5% de los aviones de todo el mundo. Y si el conflicto se eterniza, las aerolíneas tendrán que recalcular sus rutas aéreas. Los vuelos serán más largos y más caros. Porque la guerra también ha disparado el combustible de los aviones casi un 4%. Este viernes, su precio ha alcanzado un nuevo récord no visto desde 2022.

España como alternativa turística

Las reservas para viajar a Oriente Medio han caído en más de un 40% y las cancelaciones se han disparado. Pero por sacar un contrapunto algo positivo, estos cambios pueden favorecer a nuestro turismo. Porque puede que muchos viajeros ahora elijan España como destino.

El conflicto en Oriente Medio ha empezado a desviar la demanda turística desde esa región hacia otros destinos alternativos, entre ellos España, según un análisis publicado este viernes por la consultora turística Mabrian. "El escenario central apunta a una creciente inclinación a permanecer más cerca de casa", ha asegurado la consultora. Sobre todo, si hablamos de los turistas provenientes de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos.

Por ejemplo, los viajeros italianos están virando su interés a España, igual que a otros países como Croacia, la República Checa o Noruega; mientras que los viajeros alemanes están priorizando destinos como Marruecos y Grecia. "Los británicos muestran un patrón similar, con Malta, Marruecos y Montenegro ganando prominencia como opciones alternativas", ha destacado Mabrian.

Un segundo escenario para el sector turístico supone el auge de demanda en destinos del mercado asiático, respaldada por la conectividad aérea directa desde Europa y un interés especialmente fuerte para destinos como Japón, Tailandia, Vietnam, Camboya y Filipinas. Por otro lado, entre los viajeros británicos, Sudáfrica y Maldivas están ganando tracción, mientras que los destinos latinoamericanos están atrayendo a la demanda de viajeros franceses, italianos, alemanes y estadounidenses; en particular, Perú y Brasil.

La consultora señala que Egipto, Jordania y Turquía, aunque no están directamente involucrados en la guerra, están experimentando un efecto colateral o de "contagio" atribuible a su proximidad geográfica.

