La historia del empresario griego que desafía el bloqueo de Ormuz con el petróleo al alza y las bolsas en caída

Le llaman el rey del sector inmobiliario en su Grecia natal y, ahora, le empiezan a conocer en el resto del mundo por desafiar el estrecho de Ormuz. El multimillonario George Prokopiou, de 79 años, forma parte de la última generación de armadores griegos que han dominado, durante mucho tiempo, el comercio marítimo, una hazaña que ahora trata de replicar en el Golfo.

Compró su primer barco con 25 años y ahora se estima que su flota ha aumentado hasta los 150 buques. Su compañía, además, se ha convertido en uno de los pocos operadores legales dispuestos a navegar la vía fluvial en un momento en que Irán ha amenazado con incendiar cualquier barco que intente cruzar por el estrecho tras siete días de guerra desde que el pasado sábado EEUU e Israel lanzaran una ofensiva contra Teherán.

Desde el estallido de la guerra, que se ha extendido por Oriente Medio, esta empresa ha enviado al menos cinco petroleros y la recompensa por asumir el riesgo podría ser millonaria. Según la agencia Argus, un solo petrolero puede generar unos ingresos de 500.000 dólares diarios.

De hecho, en siete días, el precio del petróleo Brent, referente en Europa, se ha disparado más de un 25%, superando ya los 90 dólares por barril. En EEUU, el precio del petróleo podría registrar su mayor aumento semanal desde 1982. Esto en solo una semana de conflicto, pero Funcas —'think tank' dedicado a la investigación económica y social— calcula que si la guerra en Oriente Medio se alarga durante tres meses la inflación española podría elevarse por encima del 3%.

La escalada bélica, además, podría obligar a los países exportadores de gas y petróleo a suspender la producción en cuestión de semanas. Qatar, el segundo mayor productor, ha advertido de que el suministro energético mundial está en riesgo. Y la capacidad de almacenamiento de algunos países, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, se acerca al límite.

En BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, ha sucedido algo muy poco habitual: han limitado la retirada de dinero de sus accionistas. Una retirada masiva de fondos de los inversores ha llevado a fijar un tope del dinero que se puede rescatar. Como resultado, las acciones de Black Rock se hunden más de un 7%.

El Ibex cierra su peor semana desde 2022 por la guerra

Mientas, en España se ha vivido una semana trágica en la bolsa. Desde el lunes el Ibex 35 ha retrocedido un 7% en la que es ya su peor semana desde febrero de 2022, cuando estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es más, este viernes la sesión ha sido muy volátil y la bolsa española tampoco ha conseguido remontar, con lo que ha terminado cerrando con una caída del 1,2%.

Los datos de España son, además, muy similares a los de las bolsas del resto de Europa, que tampoco han conseguido remontar y este viernes han cerrado con números en rojo.

"La semana ha estado marcada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el sábado pasado. Este ataque desencadenó una serie de movimientos que han afectado a todo el mercado. En primer lugar, el petróleo se ha disparado, con el barril de Brent marcando 85 dólares y la posibilidad de que llegue a los 100 dólares", ha explicado el analista de XTB, Javier Cabrera, a Europa Press.

