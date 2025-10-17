Un 'gamer' o una campeona internacional de "bikini fitness": los fichajes de Milei para las elecciones de Argentina

Entre líneas El presidente argentino ha optado por candidatos igual de estrafalarios que él y que prácticamente le consideran un dios para intentar levantar su campaña.

El presidente argentino Javier Milei siempre ha destacado por su estilo estrafalario, y las personas de las que se rodea, no son muy diferentes. En los últimos días, han salido los nuevos fichajes del presidente para las elecciones legislativas del 26 de octubre, y se podría decir que no tienen perfil de tecnócratas.

El nuevo "Clan Milei" promociona una especie de teocracia en la que su dios es Milei. Laura Soldano, una influencer centrada en nutrición, afirma que "Javier Milei no es un accidente, es una señal de las fuerzas del cielo".

Conocida por ser la campeona internacional de "bikini fitness" ha ascendido hasta el cielo de la política e intentará conseguir un escaño por Córdoba.

Según ella, el presidente argentino la inspira y es su guía espiritual. Su entrada en política deja frases célebres como que mientras ella hace cinco horas de ejercicio al día, "otros viven del Estado".

Otro de los fichajes estelares es la reconocida presentadora de la televisión argentina, Karen Reichardt, que se presentará por la provincia de Buenos Aires y describe al presidente como "un ser encantador y amoroso".

También por la provincia bonaerense se postula en la lista de nuevos 'Milei-tantes' Sergio Figliuolo. El gamer einfluencer es un reconocido admirador de Milei, al que conoce de un canal de streaming en el que suele colaborar.

Es candidato por designio de Karina, la 'hermanísima' de Milei. Su mensaje político está claro, votar al partido del actual presidente porque "¿en el otro lado quiénes están?".

Con estos fichajes, Milei intenta levantar la campaña de La Libertad Avanza, que en septiembre sufrió su mayor derrota electoral frente al peronismo en los comicios provinciales de Buenos Aires.

