¿Habrá también un alto el fuego en Ucrania tras la reunión de Trump y Putin en Budapest? La respuesta de Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, analiza qué puede pasar en la reunión entre Trump y Putin: ambos mandatarios han acordado celebrar una reunión en Budapest para abordar la guerra en Ucrania tras una llamada "productiva". En el vídeo, los detalles.

Trump y Putin acuerdan celebrar una reunión en Budapest para abordar la guerra en Ucrania tras una llamada "productiva". ¿Qué puede salir de esa reunión? Según Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, refiere que el encuentro de Putin y Trump en Alaska fue el momento de mayor esperanza de que se llegase a un acuerdo.

Según Rodríguez, hay que tener claro que "Putin no es Netanyahu; el problema es que Putin es autónomo, no depende para nada ni de la opinión pública de Occidente ni del lobby judío, son cometas sin hilo...".

El problema, remata el profesor, es "Putin piensa que puede ganar esta guerra y aún no se baja de este principio". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su explicación e intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.