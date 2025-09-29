Ahora

Cuesta 130 dólares

Un peculiar set de rodaje en la Casa Blanca: Kai Trump, la nieta favorita de Trump, promociona en ella su marca de ropa

Los detalles La nieta mayor del presidente de los EEUU, de la que dicen es la niña de sus ojos, ha posado delante de la mansión presidencial para promocionar su marca de sudaderas, con las que se ha paseado también por los jardines y frente al monumento a Lincoln.

nieta de Trump
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Es la niña de sus ojos, su nieta mayor y por ella Donald Trump, hace lo que sea, hasta convertir la Casa Blanca en un set de rodaje: "Estamos haciendo mi sesión de fotos de mi marca fuera de la Casa Blanca", afirma Kai Trump, de 18 años, la nieta favorita, dicen, del presidente de los EEUU. Un escenario inaccesible para el resto de los mortales, pero sí para ella.

La joven ha posado delante de la mansión presidencial para promocionar su marca de sudaderas, con las que se ha paseado también por las jardines y frente al monumento a Lincoln.

Por si fuera poco la influencer ha aprovechado para seguir sacando rédito de su abuelo, al que ha acompañado este fin de semana a la 'Ryder Cup' luciendo sus sudaderas en los diferentes actos y jugando al golf juntos, una promoción que ha seguido en sus redes: "Voy a firmar cuatro sudaderas que se enviarán a los primeros pedidos en 72 horas", anunciaba la nietísima en sus redes sociales.

Aunque estas sudaderas con sus iniciales y su firma original en la manga no están al alcance de todos los bolsillos. Si quieren tener una, hemos de tener en cuenta que cuestan 130 dólares; si no, se pueden conformar con una gorra de su abuelo que cuesta 50.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | Inundaciones, rescates y un barranco desbordado en Aldaia por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana
  2. Las trampas del plan antimigratorio de Feijóo: ni hay ayudas para todos ni traen más delincuencia
  3. Hacienda concluye que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley"
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Trump recibe a Netanyahu a las puertas de cerrar un acuerdo sobre Gaza
  5. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"
  6. Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026