Un peculiar set de rodaje en la Casa Blanca: Kai Trump, la nieta favorita de Trump, promociona en ella su marca de ropa

Los detalles La nieta mayor del presidente de los EEUU, de la que dicen es la niña de sus ojos, ha posado delante de la mansión presidencial para promocionar su marca de sudaderas, con las que se ha paseado también por los jardines y frente al monumento a Lincoln.

Kai Trump, la nieta mayor de Donald Trump, ha convertido la Casa Blanca en un escenario exclusivo para promocionar su marca de sudaderas. A sus 18 años, ha posado frente a la mansión presidencial y en otros lugares icónicos como el monumento a Lincoln. Además, acudió son su abuelo a la 'Ryder Cup', donde lució también sus sudaderas. En sus redes sociales, Kai anunció que firmará cuatro sudaderas para los primeros pedidos en 72 horas. Las sudaderas cuestan 130 dólares, mientras que una gorra de su abuelo se vende por 50 dólares.

Es la niña de sus ojos, su nieta mayor y por ella Donald Trump, hace lo que sea, hasta convertir la Casa Blanca en un set de rodaje: "Estamos haciendo mi sesión de fotos de mi marca fuera de la Casa Blanca", afirma Kai Trump, de 18 años, la nieta favorita, dicen, del presidente de los EEUU. Un escenario inaccesible para el resto de los mortales, pero sí para ella.

La joven ha posado delante de la mansión presidencial para promocionar su marca de sudaderas, con las que se ha paseado también por las jardines y frente al monumento a Lincoln.

Por si fuera poco la influencer ha aprovechado para seguir sacando rédito de su abuelo, al que ha acompañado este fin de semana a la 'Ryder Cup' luciendo sus sudaderas en los diferentes actos y jugando al golf juntos, una promoción que ha seguido en sus redes: "Voy a firmar cuatro sudaderas que se enviarán a los primeros pedidos en 72 horas", anunciaba la nietísima en sus redes sociales.

Aunque estas sudaderas con sus iniciales y su firma original en la manga no están al alcance de todos los bolsillos. Si quieren tener una, hemos de tener en cuenta que cuestan 130 dólares; si no, se pueden conformar con una gorra de su abuelo que cuesta 50.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.