Atentado contra la información en Italia: hacen explotar el coche de un periodista antimafia frente a su casa

Los detalles Según ha explicado el mismo Sigfrido Ranucci, el vehículo "estaba bastante cargado" de material explosivo. Tanto que sería "suficiente como para matar a una persona".

Conmoción en Italia por el intento de asesinato a un famoso periodista de investigación de reconocido prestigio en el país. En plena noche han hecho saltar por los aires su coche con una bomba. Durante años, en televisión, ha destapado casos de corrupción y vínculos con mafiosos. Es precisamente el cuerpo de antimafia de la policía italiana quien investiga ya este caso.

De madrugada y mientras dormía una bomba reventaba el coche del periodista Sigfrido Ranucci. Justo en la puerta de su casa. Él mismo ha asegurado que el vehículo "estaba bastante cargado" de material explosivo. Tanto que sería "suficiente como para matar a una persona".

Se trata de uno de los periodistas de investigación más reconocidos de Italia. Presentador del programa 'Report', ha destapado casos de corrupción, vínculos con la mafia y escándalos políticos. Precisamente por ello, durante años ha recibido amenazas que ahora se podrían haber convertido en realidad.

Incluso, "durante un episodio" de su programa cuya temática eran "las masacres de la mafia" encontraron "balas P38 justo detrás de un arbusto" ubicado frente a su casa. Cuestiones que llevan a que le hayan encargado la investigación a la sección antimafia de policía. Apuntan a un atentado, es decir, un mensaje directo que buscaría acallar a la prensa.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado el atentado en sus redes sociales, al tiempo que ha mostrado su "total solidaridad" con el periodista. "La libertad y la independencia informativa son valores esenciales de nuestras democracias, que seguiremos defendiendo" ha escrito en un publicación sobre este último intento de silenciar a la prensa que saca a la luz lo que otros buscan ocultar.

