Dimite el director ejecutivo del Washington Post tras la oleada de despidos que afecta al 30% de la plantilla

¿Qué ha dicho? El ya exdirector ejecutivo del histórico medio ha subrayado las "decisiones difíciles" que ha tenido que tomar durante su mandato y se ha mostrado más que agradecido a Jeff Bezos, fundador de Amazon: "El periódico no podría tener un mejor propietario".

Will Lewis, director ejecutivo del Washington Post, ha dimitido días después de que el histórico periódico anunciara un proceso de centenares de despidos que afecta al 30% de su plantilla. "Tras dos años de transformación ahora es el momento adecuado de dejar mi puesto", ha expresado.

En esa breve nota enviada al personal y recogida por la prensa de EEUU, Lewis se ha mostrado más que agradecido a Jeff Bezos, fundador de Amazon: "Le quiero dar las gracias por su apoyo y por su liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y director. El periódico no podría tener un mejor propietario".

Lewis, contratado por Bezos a comienzos de 2024 para hacer frente a las pérdidas financieras del rotativo, ha subrayado las "decisiones difíciles" que ha tomado durante su mandato "para garantizar el futuro sostenible del Washington Post".

El actual director financiero del diario y exdirector ejecutivo de la red social Tumblr, Jeff D'Onofrio', será quien asuma el cargo "con efecto inmediato" tras el adiós de Lewis.

Los recortes afectan a más de 300 de los 800 periodistas de la redacción, eliminando corresponsalías y enviados especiales alrededor del mundo tras años de pérdidas de suscriptores y de ingresos.

Así lo informó el medio. Así lo anunció Matt Murray, director ejecutivo del periódico, a través de una videoconferencia con el personal al que se pidió que se conectara y que permaneciera en casa para la reunión.

En concreto, Murray anunció el cierre de la sección de deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de reportajes que mantendrá la información sobre la cultura deportiva, y también se suprimirá el área dedicada a los libros.

Los recortes se esperaban desde hace semanas, cuando el rumor de que iban a desmantelar el área de deportes se intensificó tras informar el medio a los periodistas que iban a cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que al final no.

El anuncio supone, tal y como reconoció Murray, un duro golpe tanto para el medio, un emblema del periodismo independiente y de grandes exclusivas como el Watergate o los Papeles del Pentágono, como para la propia profesión.

Martin Baron, exdirector del Post, escribió tras conocer los despidos que era "uno de los días más oscuros de una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo". "Las ambiciones del periódico disminuirán drásticamente su talentoso y valiente personal, que se agotará aún más", afirmó.

"Al público se le negará la información básica basada en hechos que nuestra comunidad y el mundo necesitan más que nunca", concluyó.

