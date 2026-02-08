Desarticulan un grupo criminal en Mallorca que engañaba y explotaba sexualmente a mujeres inmigrantes sin papeles

Los detalles La Guardia Civil ha arrestado a cuatro hombres y a una mujer en una operación que ha supuesto además la liberación de 12 personas que llevaban años sometidas a la prostitución. Las captaban con falsas ofertas de trabajo

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Mallorca que explotaba sexualmente a mujeres inmigrantes, principalmente jóvenes sudamericanas. Engañadas con falsas ofertas laborales, eran obligadas a prostituirse y consumir drogas. La operación, realizada en varios municipios de la isla, liberó a 12 mujeres y detuvo a cinco personas. Se incautaron armas, dinero y drogas. Las víctimas, bajo constante control y amenazas, no podían recurrir a servicios sanitarios o policiales. La investigación continúa para identificar otros métodos de captación y posibles miembros adicionales. La operación fue coordinada por diversas unidades de la Guardia Civil y la Fiscalía de Baleares.

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y desarticulado un grupo criminal en Mallorca dedicado a explotar sexualmente a mujeres inmigrantes sin papeles, la mayoría jóvenes de Sudamérica. La organización las engañaba con falsas ofertas de trabajo en España para luego obligarlas a prostituirse.

En un comunicado, el instituto armado ha expuesto que la operación se ha llevado a cabo en varios municipios de la isla y ha supuesto la liberación de 12 mujeres que llevaban años sometidas a la prostitución.

La investigación apunta que este grupo criminal podría haber llegado a explotar a cerca de medio centenar de personas, a las que obligaban a prostituirse y a consumir drogas para poder desarrollar su actividad. En la mayoría de las ocasiones, esto sucedía por petición expresa de los hombres con los que eran prostituidas.

Además, estaban sometidas a un clima de amenazas, de coacciones e intimidación. Dada su situación en España no podían acudir ni a los servicios sanitarios ni a los policiales.

Las víctimas estaban controladas de manera continuada por los miembros del entramado criminal, que las obligaba a estar disponibles en todo momento para ser prostituidas.

Los criminales obtenían beneficios económicos tanto del cobro directo como de la venta de potenciadores sexuales y sustancias estupefacientes. Los agentes, una vez identificados los responsables y esclarecido cómo funcionaba el entramado, ha realizado tres entradas y registros en diferentes domicilios en Mallorca, algo que permitió desarticular la organización criminal en la isla.

En los registros, la Guardia Civil incautó dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para la venta a clientes y varias armas de fuego como escopetas y rifles.

Todo se ha saldado con cinco detenidos, cuatro hombres y una mujer, tras las que se ha activado el protocolo de protección a las víctimas y a las mujeres, trasladadas ya a dependencias seguras. Los agentes no descartan que las nuevas manifestaciones permitan esclarecer nuevos métodos de captación y traslado de las mujeres, al igual que la posible existencia de más integrantes de la organización.

La operación ha corrido a cargo del Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de las Islas Baleares. Además, han participado el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), así como la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.

La actuación se ha desarrollado en el marco de las diligencias judiciales dirigidas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Inca, bajo la coordinación de la Fiscalía Delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos de Baleares.

