Dinamarca enfila a un acuerdo con EEUU sobre Groenlandia: "Es posible respetando nuestras líneas rojas"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.

Lars Lokke Rasmussen, ministro de Exteriores de Dinamarca, ha señalado que han dejado claras sus líneas rojas en las negociaciones con Estados Unidos sobre el territorio de Groenlandia y ha planteado que el hecho de que se mantengan las conversaciones apunta a la posibilidad de alcanzar un acuerdo que respete su integridad territorial y no sobrepase sus "líneas rojas".

"Lo tomo como una señal de que debería ser posible encontrar una solución respetando nuestras líneas rojas", ha declarado el ministro danés en la capital de Groenlandia, Nuuk, en un rueda de prensa acompañado por sus homólogas canadiense y de la propia isla, en declaraciones recogidas por la televisión pública danesa DR.

Sin embargo, no ha podido confirmar que este vaya a ser el resultado final ya que aún no han "superado la crisis" ni tienen "una solución", aunque sí ha sostenido que el avance de las negociaciones sitúa un posible acuerdo en "una situación mucho mejor que hace unas semanas".

Por su parte, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, ha admitido que todavía no han llegado al punto esperado. "Queda un largo camino por recorrer y es demasiado pronto para decir dónde acabaremos", ha aseverado.

Motzfeldt ha pedido tranquilidad para que el grupo negociador puedan seguir dando pasos hacia un futuro pacto a tres bandas, unas conversaciones que "apenas han comenzado su trabajo".

Canadá abre su consulado

La delegación canadiense, liderada por la ministra de Exteriores, Anita Anand, ha dado el pistoletazo de salida al nuevo consulado de Canadá en el territorio groenlandés, de la misma manera que ya anunció Francia y que escenifica el apoyo de estos países a Groenlandia ante las presiones estadounidenses.

Anand ha indicado que el trabajo desarrollado por la oficina consular se centrará en las infraestructuras, el fortalecimiento de los lazos económicos y la seguridad y defensa del Ártico.

El pasado mes de enero y tras reiteradas amenazas sobre anexionarse la isla, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.

