Ahora

Fantasmas de 400 dólares

Drones imposibles de rastrear que golpean a los blindados: la mejor arma de Hizbulá contra Israel en Líbano

Los detalles El hilo de fibra óptica que llevan impide las interferencias electrónicas. Al no haber señal de radio que cortar ni GPS que bloquear, son fantasmas de 400 dólares.

Drones fabricados por Hizbulá
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Israel se enfrenta en Líbano a una amenaza que cuestiona su poderío militar: drones fabricados por Hizbulá muy difíciles de derribar que golpean a sus blindados.

El hilo de fibra óptica que llevan impide las interferencias electrónicas. Al no haber señal de radio que cortar ni GPS que bloquear, son fantasmas de 400 dólares imposibles de rastrear.

Estos dispositivos están obligando al Ejército israelí a improvisar defensas con redes y jaulas, la misma respuesta que invasores e invadidos improvisaron en Ucrania.

En el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede ver cómo un helicóptero israelí rescata a militares heridos en combate en el sur de Líbano, mientras un dron de Hizbulá se acerca ellos sin que se den cuenta. Sin embargo, un militar israelí se percata y, con un disparo afortunado, lo derriba. Sin embargo, no se trata de un ataque aislado, sino que forma parte del combate a las tropas de Israel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. García Ortiz compara lo que le ha ocurrido con la "muerte civil" que había en Roma: "Afronto la sentencia y las consecuencias"
  2. "La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos": EEUU alimenta una posible brecha en la OTAN
  3. Trump avanza que probablemente rechace el plan de paz de Irán: "No han pagado un precio lo bastante alto"
  4. Ábalos encara su declaración por el caso Koldo con el objetivo de desmentir las acusaciones tras negar la mayor desde 2024: "Si algo no he hecho es lucrarme"
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Subidas desproporcionadas de los seguros de salud y denegaciones masivas: la discriminación que sufren las personas con VIH positivo