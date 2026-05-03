Drones imposibles de rastrear que golpean a los blindados: la mejor arma de Hizbulá contra Israel en Líbano

Los detalles El hilo de fibra óptica que llevan impide las interferencias electrónicas. Al no haber señal de radio que cortar ni GPS que bloquear, son fantasmas de 400 dólares.

Israel enfrenta una amenaza significativa en Líbano debido a drones fabricados por Hizbulá, que son difíciles de derribar y atacan sus blindados. Estos drones, con un costo de 400 dólares, utilizan fibra óptica, lo que impide interferencias electrónicas, haciéndolos indetectables al no emitir señales de radio ni depender de GPS. Como respuesta, el Ejército israelí ha tenido que improvisar defensas con redes y jaulas, similar a las tácticas usadas en Ucrania. Un video muestra un helicóptero israelí rescatando a soldados heridos mientras un dron se acerca, siendo derribado por un disparo afortunado de un militar israelí.

Israel se enfrenta en Líbano a una amenaza que cuestiona su poderío militar: drones fabricados por Hizbulá muy difíciles de derribar que golpean a sus blindados.

El hilo de fibra óptica que llevan impide las interferencias electrónicas. Al no haber señal de radio que cortar ni GPS que bloquear, son fantasmas de 400 dólares imposibles de rastrear.

Estos dispositivos están obligando al Ejército israelí a improvisar defensas con redes y jaulas, la misma respuesta que invasores e invadidos improvisaron en Ucrania.

En el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede ver cómo un helicóptero israelí rescata a militares heridos en combate en el sur de Líbano, mientras un dron de Hizbulá se acerca ellos sin que se den cuenta. Sin embargo, un militar israelí se percata y, con un disparo afortunado, lo derriba. Sin embargo, no se trata de un ataque aislado, sino que forma parte del combate a las tropas de Israel.

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