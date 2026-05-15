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Polémica viral

Marco Rubio bromea sobre su polémico look idéntico al de Maduro el día de su captura: "Él me copió"

Los detalles Marco Rubio se tomó con humor la avalancha de memes provocada por su "look Maduro" en el Air Force One. El secretario de Estado de EEUU negó que hubiera un mensaje político detrás de la imagen.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde el avión presidencial Air Force OneEl secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde el avión presidencial Air Force OneEP

Marco Rubio se tomó con humor la tormenta viral desatada por una fotografía suya en el Air Force One vestido con el mismo chándal que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura. Lejos de alimentar las interpretaciones políticas, el secretario de Estado de Estados Unidos negó este jueves que hubiese un mensaje oculto detrás de la imagen e incluso ironizó asegurando que, en realidad, fue el líder chavista quien le "copió".

"Es un buen traje. Me gusta. Es cómodo", respondió entre risas durante una entrevista en la cadena NBC al ser preguntado por la ya célebre fotografía. Rubio insistió en que todo fue una simple coincidencia: "Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban haciendo una foto", zanjó.

La instantánea había incendiado las redes apenas unas horas antes. Las cuentas oficiales de la Casa Blanca difundieron el martes una imagen de Rubio relajado en el Air Force One, rumbo a China, luciendo un conjunto deportivo gris de Nike idéntico al que llevaba Maduro cuando fue detenido por militares estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero. La comparación no tardó en convertirse en munición viral para activistas republicanos, asesores conservadores y perfiles afines a la Administración Trump, que recuperaron las imágenes del arresto del exmandatario venezolano, actualmente encarcelado en Nueva York y acusado de narcotráfico.

El episodio, bautizado incluso en redes como "Maduromaxxing", ha vuelto a colocar a Rubio en el centro de la conversación digital en un momento en el que su exposición pública no deja de crecer. En Washington aumentan las especulaciones sobre una posible pugna con el vicepresidente, JD Vance, por liderar el futuro del Partido Republicano de cara a las presidenciales de 2028, unas elecciones en las que Donald Trump no podrá volver a presentarse.

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