Trump dice que Xi se ha ofrecido a "ayudar" en la guerra de Irán y se ha comprometido a no enviar armas a Teherán

Entre líneas La Casa Blanca subraya que "Pekín tiene un interés directo" en garantizar la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz debido a su "elevada dependencia energética" del crudo de Oriente Medio.

Durante una reunión en Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presidente chino, Xi Jinping, le ofreció ayuda para resolver el conflicto en Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Xi mostró interés en llegar a un acuerdo y se comprometió a no enviar material militar a Irán. Según el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, China usará su influencia para reabrir el estrecho, crucial para el comercio mundial de petróleo. Pekín, el mayor importador mundial de petróleo, depende del crudo de Oriente Medio, y el flujo estable a través de Ormuz es vital para su economía y el mercado energético global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció "ayuda" con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín.

"Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'", explicó Trump en una entrevista con la cadena 'Fox News' desde China. Además, según Trump, el presidente chino también se habría comprometido a no enviar material militar a Irán.

En la misma línea se posicionó el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, que en una entrevista con la cadena 'CNBC' aseguró que China va a intentar "utilizar su influencia sobre Irán para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz", vía por la que transitaba antes del bloqueo una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Bessent dijo que "Pekín tiene un interés directo" en garantizar la normalización del tránsito por el estrecho debido a su "elevada dependencia energética" del crudo procedente de Oriente Medio. "Es muy probable que trabajen entre bastidores en la medida en que tengan capacidad de influencia sobre el liderazgo iraní", declaró.

El responsable del Tesoro estadounidense subrayó que China es "el mayor importador mundial de petróleo" y que una parte significativa de sus suministros energéticos procede de esa región. Apuntó que el flujo estable de crudo a través de Ormuz, ahora interrumpido por la guerra en Irán, es "clave tanto para la economía china como para el mercado energético global".

Según Bessent, más de la mitad del crudo que importa Pekín tiene origen en Oriente Medio, mientras que "prácticamente la totalidad de las exportaciones iraníes de petróleo se dirige al mercado chino".

Las declaraciones llegan tras las reuniones mantenidas entre Trump y Xi en Pekín. Según la 'CNBC', ambos dirigentes coincidieron en la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz para asegurar la estabilidad del suministro energético global.

Xi habría expresado la oposición de China a la militarización de la zona y a cualquier medida que pueda restringir el libre tránsito marítimo, agregó la 'CNBC'.

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