El enviado de EEUU en Ucrania lanza un mensaje esperanzador y dice que el acuerdo de paz está "muy cerca"

Keith Kellogg, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania, lanza un mensaje esperanzador y asegura que el acuerdo par poner fin a la guerra está "muy cerca". Así, sostiene que todo depende de resolver dos importantes cuestiones pendientes: el futuro de la región ucraniana de Donbás y la planta de energía nuclear de Zaporiyia.

Hace casi cuatro años que Rusia invadió Ucrania, en febrero de 2022, tras ocho años de combates entre separatistas respaldados por los rusos y tropas ucranianas en el Donbás, que comprende las regiones de Donetsk y Luhansk.

Este es el conflicto europeo más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial y ha desencadenado la mayor confrontación entre Rusia y Occidente desde lo más profundo de la Guerra Fría.

Keith Kellogg, que dejará el cargo en enero, dijo en el Foro de Defensa Nacional de Reagan que los esfuerzos para resolver el conflicto estaban en "los últimos 10 metros", que según él siempre eran los más difíciles.

Dos temas pendientes

Los dos principales temas pendientes, dijo Kellogg, son el territorio (principalmente el futuro del Donbás) y el futuro de la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa, que está bajo control ruso.

"Si logramos resolver esos dos asuntos, creo que el resto del proceso se resolverá bastante bien", declaró el enviado estadounidense este sábado en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California: "Casi lo hemos logrado. Estamos muy, muy cerca".

Kellogg, un teniente general retirado que sirvió en Vietnam, Panamá e Irak, indicó que la escala de muertes y heridos por la guerra era "horrible" y sin precedentes en términos de una guerra regional. Asimismo, afirmó que en conjunto Rusia y Ucrania han sufrido más de dos millones de bajas desde el inicio de la invasión.

Moscú afirma que las estimaciones occidentales y ucranianas inflan sus pérdidas y Kyiv indica que Moscú se comporta de la misma manera. El país liderado por Vladímir Putin controla actualmente el 19,2% de Ucrania, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, la totalidad de Luhansk, más del 80% de Donetsk, alrededor del 75% de Kherson y Zaporiyia, y partes de las regiones de Kharkiv, Sumy, Mykolaiv y Dnipropetrovsk.

Hace unas semanas un borrador de 28 puntos conformaba una especie de acuerdo de paz que abría las puertas a un cambio real. Así, Estados Unidos se ocupaba de mediar entre países. Según las propuestas iniciales de Estados Unidos, la planta nuclear de Zaporiyia, cuyos reactores están actualmente en parada en frío, sería relanzada bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, y la electricidad producida se distribuiría equitativamente entre Rusia y Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también ha informado este sábado de que había tenido una llamada telefónica larga y "sustancial" con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Mientras, el Kremlin espera que Kushner sea quien realice la mayor parte del trabajo de redacción de un posible acuerdo.

