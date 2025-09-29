Sigue el genocidio en Gaza: una nueva tanda de ataques israelíes deja al menos 29 muertos

¿Por qué es importante? Mientras Netanyahu está en EEUU para negociar con Trump el futuro de Gaza, los palestinos continúan muriendo por los constantes ataques israelíes.

El conflicto en Gaza sigue intensificándose con un aumento de la presión internacional sobre Israel. Recientes ataques han dejado al menos 29 muertos, 23 de ellos en Ciudad de Gaza, donde la violencia no cesa. Los bombardeos israelíes, rápidos y devastadores, destruyen edificios en segundos, mientras drones atacan a civiles, como a un médico en Jan Yunis. El Ejército también quema casas y despeja áreas con excavadoras. En este contexto, los pacientes del Hospital de Al Shifa han regresado tras 12 horas de aislamiento. UNICEF urge evacuar a 25 bebés en incubadoras, pero no hay lugares seguros. Netanyahu y Trump se reunirán para discutir el futuro de Gaza, donde más de 66 mil gazatíes han muerto en casi dos años de conflicto.

Continúa el genocidio en Gaza mientras la presión internacional sobre el Gobierno israelí, también aumenta. En las últimas horas, al menos 29 personas han sido asesinadas en una nueva tanda de ataques israelíes, 23 de ellas solo en Ciudad de Gaza.

Una bomba israelí tarda únicamente cuatro segundos en derribar todo un edificio. Cuatro segundos en los que cientos de vidas son arrebatadas. Además de los bombardeos contra infraestructuras civiles, también se ha registrado cómo un dron israelí dispara en la sien a un médico que estaba de servicio en Jan Yunis.

Y, por si las bombas se dejan alguna casa en pie, el propio Ejército se encarga de quemarlas. Son muchos los vídeos de soldados quemando los escombros o despejando las zonas que quiere ocupar Israel con escavadoras.

Todo prueba que ningún sitio es seguro. Los pacientes del Hospital de Al Shifa, el principal de Ciudad de Gaza, han podido volver hoy al edificio después de permanecer 12 horas aislados por la presencia de drones y tanques en la zona.

Al mismo tiempo, la organización benéfica infantil de la ONU ha pedido una evacuación inmediata para salvar al menos a 25 bebés enfermos o prematuros en incubadoras en Ciudad de Gaza.

"Es hora de trasladarlos porque la ciudad de Gaza se ha convertido de nuevo en zona de combate, pero ¿dónde llevarlos? No hay ningún lugar seguro adonde puedan ir", ha declarado a 'Reuters' el portavoz de UNICEF, Ricardo Pires.

Al otro lado del mundo, todas las miradas están puestas en Washington, donde este lunes se reunirán Benjamin Netanyahu y Donald Trump, con el objetivo de concretar un plan para el futuro de Gaza.

Mientras, en Gaza ya son más de 66 mil los gazatíes asesinados por Israel, sin contar las miles de personas que, se estima, continúan sepultadas bajo los escombros. Unas cifras escalofriantes de un genocidio al que claman querer poner fin, pero que ellos siguen sufriendo cada día desde hace casi dos años.