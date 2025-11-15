Ahora

El presidente, bajo sospecha

Del "me cae bien Marjorie" al "se le ha ido": Trump suma una nueva enemiga en los MAGA tras el resurgir del caso Epstein

¿Por qué es importante? Aunque el republicano se comprometió a hacer públicos los archivos del caso parece no tener intención de hacerlo ahora que está en el poder. Varios importantes miembros republicanos se han rebelado contra él.

Marjorie Taylor, a la izquierda; Donald Trump, a la derecha
Donald Trump se queda sin otro de sus grandes apoyos. Sin una de sus aliadas más leales. Sin una republicana que, como suele ser habitual dentro de los MAGA, es conspiranoica, homófoba, xenófoba y radical. Sin alguien que desde que ha resurgido el caso Epstein ha dejado de lado al presidente. Porque Marjorie Taylor Greene, porque alguien del ala más dura del partido republicano, se ha alzado contra el ocupante de la Casa Blanca.

Porque, como otros muchos dentro del bando republicano y del propio movimiento MAGA, quiere ver esos documentos del caso Epstein: "El pueblo estadounidense merece transparencia por parte de su Gobierno".

Y eso es algo que a Trump no le ha gustado. El presidente ha pasado de afirmar que le "cae bien Marjorie" a poner incluso en duda su estado mental: "Es una buena mujer. No sé qué le ha pasado, pero se le ha ido".

Llega, además, a ponerle un mote en Truth Social: "Marjorie 'traidora' Greene es una vergüenza para nuestro gran Partido Republicano".

Todo, por la petición de Green. Una que le ha hecho estar en el foco de Trump. "El hombre más poderoso del mundo está alimentando e instigando amenazas contra mí. Ahora comprendo un poco mejor el miedo y la presión que deben sentir las mujeres víctimas de Jeffrey Epstein", ha expresado.

No es la única que ha retirado su apoyo a Trump. No es la única que se ha rebelado contra el presidente y que rompe un frente que parecía, hasta ahora, imposible de quebrantar. En el centro de todo, el caso Epstein. "Los perpetradores están siendo protegidos porque son ricos y donantes políticos del 'establishment' de Washington", ha afirmado Thomas Massie, congresista republicano.

Y es que Trump, a pesar de que trata de echar balones fuera diciendo que todo "es un engaño orquesta por los demócratas", ve cómo las sospechas por el caso Epstein se intensifican sobre él.

Porque prometió publicar los archivos del caso durante su campaña para volver a la Casa Blanca. Porque no lo ha hecho. Porque cada vez salen más cosas que apuntan hacia el presidente de EEUU. Porque puede convertirse todo en la apertura de un caso judicial contra Trump, en un 'impeachment' si es que se demuestra que encubrió los abusos o usó su cargo para frenar las investigaciones.

Mientras, los votantes republicanos lo tienen claro. El 67% quiere que esos archivos del caso Epstein se publiquen.

