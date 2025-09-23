Ahora

Genocidio en Gaza

Un soldado israelí felicita el año nuevo judío grabando la destrucción en Gaza: "No quedará nada"

¿Por qué es importante? Las imágenes compartidas en redes sociales prueban que el Ejército israelí está limpiando la devastación que deja a su paso para borrar Gaza del mapa.

Un soldado celebra la destrucción de Gaza
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Con un mar de ruinas a su espalda como prueba de la destrucción un soldado israelí felicita el año nuevo judío, jactándose del sufrimiento gazatí.

En un vídeo publicado en redes sociales, el soldado celebra la devastación a su alrededor y asegura que seguirán arrasando Gaza: "No quedará nada de esto".

"Podéis ver las ruinas, las casas a mi espalda", dice a cámara mientras enfoca a lo que ya sólo son escombros y algún tanque.

"Dios nos ayudará a devolver los rehenes a casa y a destruir Gaza lo antes posible", asegura.

Estas imágenes revelan que el Ejército israelí avanza con excavadoras para no dejar rastro de la destrucción y el asedio que sufren cada día miles de civiles que no pueden ni esconderse en un campo de refugiados.

Hace días confirmó que ya hay tanques avanzando por Ciudad de Gaza y no esconde que su objetivo es borrarla del mapa, como ya ha hecho con otras localidades palestinas.

Por ejemplo, en el campamento de Shati, situado en el corazón de la Franja, sólo quedan ruinas mientras un hombre pregunta: "¿Adónde vamos ahora? ¿Quién nos protegerá? ¿Quién cuidará de mi hijo pequeño y de mi hija?". Y sentencia entre lágrimas que "es injusto".

Es difícil vivir en Franja, pero también en Cisjordania, donde las detenciones continúan cada noche para lograr el gran objetivo de Benjamín Netanyahu de ocupar el territorio. En este sentido, la ONU ha alertado este martes que las políticas implementadas por el Gobierno israelí desde 2023 demuestran una "clara intención" de anexionarse Cisjordania.

Las autoridades gazatíes cifran en 64.900 los asesinados por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, aunque la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese afirma que el número real puede ser de diez veces mayor.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia