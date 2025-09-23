Un soldado israelí felicita el año nuevo judío grabando la destrucción en Gaza: "No quedará nada"

¿Por qué es importante? Las imágenes compartidas en redes sociales prueban que el Ejército israelí está limpiando la devastación que deja a su paso para borrar Gaza del mapa.

Un soldado israelí, en un vídeo en redes sociales, celebra la devastación en Gaza, afirmando que seguirán destruyéndola y que "no quedará nada". Con ruinas a su espalda, asegura que Dios ayudará a liberar a los rehenes y a destruir Gaza rápidamente. Las imágenes muestran al Ejército israelí avanzando con excavadoras y tanques, con el objetivo de borrar del mapa la Ciudad de Gaza y otras localidades palestinas. En Cisjordania, las detenciones nocturnas continúan, reflejando la intención del Gobierno de Netanyahu de anexionarse el territorio, según ha alertado la ONU. Las autoridades gazatíes reportan 64.900 muertos desde octubre de 2023, aunque la ONU sugiere que el número podría ser mucho mayor.

Con un mar de ruinas a su espalda como prueba de la destrucción un soldado israelí felicita el año nuevo judío, jactándose del sufrimiento gazatí.

En un vídeo publicado en redes sociales, el soldado celebra la devastación a su alrededor y asegura que seguirán arrasando Gaza: "No quedará nada de esto".

"Podéis ver las ruinas, las casas a mi espalda", dice a cámara mientras enfoca a lo que ya sólo son escombros y algún tanque.

"Dios nos ayudará a devolver los rehenes a casa y a destruir Gaza lo antes posible", asegura.

Estas imágenes revelan que el Ejército israelí avanza con excavadoras para no dejar rastro de la destrucción y el asedio que sufren cada día miles de civiles que no pueden ni esconderse en un campo de refugiados.

Hace días confirmó que ya hay tanques avanzando por Ciudad de Gaza y no esconde que su objetivo es borrarla del mapa, como ya ha hecho con otras localidades palestinas.

Por ejemplo, en el campamento de Shati, situado en el corazón de la Franja, sólo quedan ruinas mientras un hombre pregunta: "¿Adónde vamos ahora? ¿Quién nos protegerá? ¿Quién cuidará de mi hijo pequeño y de mi hija?". Y sentencia entre lágrimas que "es injusto".

Es difícil vivir en Franja, pero también en Cisjordania, donde las detenciones continúan cada noche para lograr el gran objetivo de Benjamín Netanyahu de ocupar el territorio. En este sentido, la ONU ha alertado este martes que las políticas implementadas por el Gobierno israelí desde 2023 demuestran una "clara intención" de anexionarse Cisjordania.

Las autoridades gazatíes cifran en 64.900 los asesinados por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, aunque la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese afirma que el número real puede ser de diez veces mayor.