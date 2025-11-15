La borrasca Claudia deja cuatro españoles heridos a su paso por el sur de Portugal

Los detalles De los heridos, tres han sido dados de alta mientras uno está hospitalizado en el Hospital de Faro.

La borrasca Claudia ha provocado significativos daños en Portugal, con fuertes vientos y lluvias afectando la región. Cuatro españoles resultaron heridos en el sur del país; tres ya han sido dados de alta, mientras que uno sigue hospitalizado en Faro. Claudia ha causado decenas de heridos de diversas nacionalidades y la muerte de una británica de 85 años en un camping de Albufeira, afectado por un tornado. En el mismo lugar, hay otros dos heridos graves y varios leves. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expresado sus condolencias, mientras que el primer ministro, Luís Montenegro, ha elogiado la respuesta de Protección Civil. Claudia perderá intensidad, pero seguirá dejando lluvias en varias zonas del país.

La borrasca Claudia sigue dejando grandes daños en Portugal. Según ha confirmado la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) a EFE, cuatro españoles han resultado heridos en el sur del país luso a causa de un temporal que está dejando fuertes vientos y lluvias en la Península.

De los heridos, con edades comprendidas entre los 9 y los 54 años, hay tres que estaban leves y que ya están dados de alta. Mientras, el otro permanece hospitalizado en el Hospital de Faro tras resultar herido "ligero", según cuenta la ANEPC.

El paso de Claudia por Portugal ha causado decenas de heridos de diferentes nacionalidades y también la muerte de una mujer británica de 85 años, que ha perdido la vida en un camping de una zona de la Albufeira afectado por un pequeño tornado.

"Lo que se sabe de la víctima mortal es que es de nacionalidad británica, que tiene 85 años y que es de sexo femenino", ha explicado Vitor Vaz Pinto, comandante de distrito de operaciones de emergencias de Faro, en rueda de prensa.

En el mismo camping ha habido otros dos heridos graves y tres leves más. En un hotel cercano se han contabilizado 29 heridos leves, de los que cuatro están en el Hospital de Faro.

En Albufeira hay 28 heridos confirmados, dos leves y dos graves, "con edades comprendidas entre los 6 y los 85 años".

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ha lamentado la muerte de la ciudadana británica y ha expresado su "solidaridad con los familiares de la víctima por el paso de Claudia en Albufeira".

Luís Montenegro, primer ministro luso, ha destacado el desempeño de Protección Civil: "Han reaccionado con toda su capacidad y con la mayor rapidez posible en una semana exigente en términos climáticos. Lamentablemente no se han evitado consecuencias graves".

Claudia pierde fuerza

Claudia va a perder intensidad con el paso de las horas pero seguirá dejando lluvias en amplías zonas del país, siendo más fuertes y persistentes en Alborán, oeste de Galicia, Baleares y en el este de Cataluña.

Según la AEMET, las precipitaciones van a ser menos abundantes que en fechas previas y poco probables y débiles en el Cantábrico, en la mayor parte de la fachada oriental y el nordeste peninsular, a excepción del Pirineo y el este de Cataluña.

