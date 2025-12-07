El secretario de Guerra de Trump elude responsabilidades por los 87 asesinatos en presuntas narcolanchas: "Es ridículo"

Los detalles La NBC ha informado que fue Pete Hegseth el que ordenó un segundo ataque a un bote con 11 supuestos narcoterroristas a bordo. Él, sin embargo, lo niega.

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques en el Caribe contra presuntas narcolanchas, resultando en la muerte de 87 personas. Uno de los incidentes más notables ocurrió el 2 de septiembre, cuando se atacó una lancha con supuestos narcoterroristas. Pete Hegseth, exsecretario de Guerra de Trump, ha sido señalado por autorizar el ataque, aunque él lo niega. Sin embargo, Hegseth respalda plenamente la acción, afirmando que habría tomado la misma decisión. Los supervivientes de estos ataques han sido ejecutados, según informes, por ser considerados objetivos legítimos. La Marina ha eliminado las grabaciones de estas operaciones, dificultando la verificación de los hechos.

Hasta 87 personas asesinadas. Ese es el balance de los ataques de Estados Unidos en el Caribe. De los ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en el Caribe. De unos que tienen bajo el foco a Pete Hegseth, al secretario de Guerra de Donald Trump, que se ha defendido después de que la NBC publicase en exclusiva que fue él quien autorizó uno de los ataques del 2 de septiembre.

Uno de los dos ataques del 2 de septiembre. Uno a una supuesta narcolancha en la que viajaban, presuntamente, once supuestos narcoterroristas a los que EEUU no dudó en bombardear. No lograron matar a todos sus tripulantes, pero cuando aún hay movimiento en el bote se produce un segundo ataque.

Según la cadena estadounidense, todo fue cosa de Hegseth. Él, sin embargo, lo niega: "No se puede entrar y decir 'mátenlos a todos'. Es simplemente ridículo. Quieren crear una caricatura de mí, de las decisiones que tomamos y de cómo las tomamos".

Con él eludiendo responsabilidades después de que se le acuse de cometer "homicidio" y "crímenes de guerra", traslada todo el peso al jefe del Comando de Operaciones Especiales de EEUU. Sin embargo, es un sí pero no. Lo es porque Hegseth ha afirmado que respalda "plenamente" dicho ataque: "Habría tomado la misma decisión".

Tal y como cuenta 'The Atlantic', los supervivientes estuvieron a la deriva unos 40 minutos. Desarmados. Incomunicados. Levantando los brazos en señal de rendición. Y los ejecutaron, lo hicieron porque dicen eran objetivos legítimos que parecían pedir ayuda o refuerzos para transportar droga.

"Si trabajas para una organización terrorista designada y traes droga en un barco a EEUU te encontraremos y te hundiremos. Que no queda duda", expresó el secretario de Guerra de Trump.

Desde que comenzaran sus ataques en esta guerra contra el narcotráfico, EEUU ha bombardeado a 23 narcolanchas matando a 87 personas. Tal y como cuenta 'Blue Amp Media', el 17 de octubre otras dos personas sobrevivieron a un primer ataque, pero en esta ocasión se les rescató, se les detuvo y luego, supuestamente, se les devolvió a sus países de origen.

Pero no hay forma de comprobarlo. No hay forma de saber qué hicieron con esas personas porque la Marina ha borrado todo rastro de las grabaciones de su captura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.