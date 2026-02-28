Rusia carga contra Trump y su ataque "planificado y no provocado" contra Irán: "El pacificador volvió a mostrar su cara"

¿Qué ha dicho? Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha recalcado que la ofensiva se ha realizado cuando estaban transcurriendo las negociaciones nucleares entre ambos países.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, se ha referido así al presidente de Estados Unidos. "El pacificador volvió a mostrar su cara. Todas las negociaciones con Irán abarcan la operación. Nadie lo dudó. Nadie quería negociar nada", ha aseverado el mandatario ruso.

Además, ha recordado la corta historia del país estadounidenses en comparación con la civilización persa: La pregunta es quién tiene más paciencia para esperar el ignominioso fin de su enemigo. Estados Unidos tiene solo 249 años. El Imperio Persa se fundó hace más de 2500 años. Veamos dentro de 100 años...".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso ha emitido un comunicado en el que ha apuntado que este ataque claramente estaba organizado con antelación: "No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU".

También han querido recalcar que la ofensiva se ha realizado mientras se estaban manteniendo unas negociaciones sobre el programa nuclear iraní, "supuestamente para garantizar la normalización a largo plazo en torno a la República Islámica".

Por último, Moscú ha exigido una recuperación de la diplomacia: "Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses".

Condena internacional

Muchos países a lo largo del mundo ya se han manifestado sobre la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán. Uno de ellos ha sido Australia, a través de su primer ministro Anthony Albanese, quien ha mostrado un apoyo total tanto a Estados Unidos como al pueblo iraní.

"Apoyamos la acción de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Apoyamos al valiente pueblo de Irán en su lucha contra la opresión", ha afirmado.

Y ante esta escalada internacional, el primer ministro libanés hace un llamamiento a la prudencia, a la contención de reacciones impulsivas, dice, y al patriotismo. "No permitiremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y unidad", ha comentado Nawaf Salam.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado la "escalada actual" en Oriente Medio es "peligrosa para todos" y que "debe cesar", además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

En un mensaje en su cuenta de X sostuvo que el "desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional". "La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional", ha señalado.

Es algo que considera "absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio". Por otro lado, Macron indicó que "las masacres perpetradas por el régimen islámico lo descalifican" y hacen necesario que se dé la palabra al pueblo iraní lo más pronto posible. En un momento que califica como "decisivo", aseguró que París ha tomado todas las medidas posibles para garantizar la "seguridad del territorio nacional" y la de los ciudadanos y empresas franceses en Oriente Medio.

