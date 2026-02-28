Oriente Medio, una región llena de conflictos: desde la Franja de Gaza a Yemen pasando por Irán

El contexto El ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel solo es el último de una larga lista en la región, especialmente en los últimos dos años y medio.

El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos en Oriente Medio marca un nuevo capítulo en su prolongado conflicto en la región. En octubre de 2023, Hamás atacó Israel, provocando 1.200 muertes y secuestros. Benjamin Netanyahu vio en este ataque una oportunidad para cambiar la región, lo que resultó en la devastación de Gaza y la muerte de más de 75.000 palestinos. Ismail Haniyeh, líder de Hamás, fue asesinado en Irán por Israel. Posteriormente, Israel atacó el Líbano y enfrentó a Irán. En 2025, la 'Guerra de los 12 días' involucró a Estados Unidos, con Donald Trump anunciando el alto el fuego. Además, Israel enfrenta amenazas de los hutíes en el Mar Rojo.

El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos abre un nuevo capítulo en su larga historia de conflictos en la zona de Oriente Medio. Tanto unos como otros tienen un largo historial de ataques en la zona. De hecho, ni siquiera es la primera vez que el Ejército israelí ataca al régimen ayatolá.

Aunque en los últimos años el conflicto es más habitual que nunca. El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó a Israel acabando con la vida de 1.200 personas y secuestrando alrededor de 250. "Hamas ha abierto las puertas del infierno, ha tomado su decisión y ahora pagará el precio, afirmaba por entonces Ghassan Alian, miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Benjamin Netanyahu vio en el ataque una oportunidad para cambiar toda la región. Desde luego, lo que cambió fue la Franja de Gaza. Algo más de dos años después, el enclave palestino está invadido y devastado tras una respuesta que se ha llevado por delante a más de 75.000 palestinos.

El líder de la milicia se refugió en Irán, pero de nada le sirvió. Ismail Haniyeh, líder de Hamás, estaba en Teherán cuando fue asesinado por Israel. Un ataque cuya autoría Israel tardó en reconocer, pero que terminaron admitiendo.

No obstante, al primer ministro israelí no se quedó ahí y pasó a atacar el Líbano para descabezar Hizbulá y debilitar el bloque iraní. Desde entonces, enfrentamientos entre milicias y ataques indirectos hasta que Irán trata de bombardear Israel. Un ataque que repelen las defensas israelíes y que vuelve a despertar la ira de Netanyahu: "Irán ha cometido un grave error esta noche y pagará por ello. El régimen iraní no entiende nuestra determinación de defendernos y tomar represalias contra nuestros enemigos".

La escalada en el conflicto llega en 2025. Israel ataca Irán por sorpresa dando inicio a la 'Guerra de los 12 días' en la que también intervino Estados Unidos. Un enfrentamiento del que es el propio Donald Trump quien anuncia el alto el fuego.

Ahora bien, Israel tiene más frentes abiertos en la región. La actividad de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo apunta directamente a las naves israelíes e Israel responde, atacando directamente a sus bases con bombardeos a más de dos mil kilómetros de distancia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.