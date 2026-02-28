Xi Jinping, con la mirada en Oriente Medio: así es el apoyo en inteligencia de China a Irán ante los ataques de EEUU e Israel

Los detalles El gigante asiático, a través de imágenes satelitales, ha permitido a los iraníes conocer al detalle los movimientos del despliegue estadounidense en la zona, desde portaaviones a cazas y sistemas de defensa.

Estados Unidos e Israel han lanzado una ofensiva sobre Teherán, un objetivo constante para Donald Trump y Benjamin Netanyahu debido al régimen iraní y sus supuestas armas nucleares. El ataque, tras numerosos avisos, ha atraído la atención de China, que ha permitido a Irán conocer los movimientos militares estadounidenses a través de imágenes satelitales. Varios buques, incluido el portaaviones Gerald Ford, han sido desplegados en la región. Mizarvision, una empresa china de análisis satelital, ha estado informando sobre los despliegues militares. China, sin involucrarse directamente, podría estar coordinándose con Irán, mientras Rusia y China no han tomado acciones significativas.

Estados Unidos e Israel han atacado Irán. Han lanzado una ofensiva sobre Teherán. Sobre un país y una ciudad que están desde hace tiempo en el punto de mira de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu. Por el régimen de los ayatolás. Por esas armas nucleares que tanto temen que tengan los iraníes. Tras muchos y muchos avisos, el bombardeo ha llegado. Ha llegado con China más que atenta a toda la situación en Oriente Medio.

Porque el gigante asiático no pierde ojo a todo lo que sucede. Porque ha permitido, a través de imágenes satelitales, permitir que los iraníes conozcan al detalle los movimientos del despliegue militar de Estados Unidos en la zona.

Una a la que han llevado varios buques. Donde está el Gerald Ford, el mayor portaaviones de todos los que dispone EEUU y que ya estuvo presente en el Caribe en la intervención en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro.

De todo ha ido informando Mizarvision, la empresa china de análisis satelital. De todo ha ido dando cobertura desde hace cuatro días. Desde que comenzasen a difundir los cazas y las aeronaves en el lugar. De los sistemas de defensa antiaérea. Porque China, como dice Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', "es posible que esté pasando información más actualizada y esté más coordinada con Irán".

Todo, afirma, "sin involucrarse directamente en la guerra", al igual que EEUU en Ucrania a través de 'Starlink'. A través de un enlace de comunicación satelital que permitirá que Irán pudiera reconocer objetivos en tiempo real incluso si se pierde el contacto con el liderazgo militar.

De momento, todo en cuestión de inteligencia. Todo en una materia sobre la que Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, considera que podría ir más allá tanto por parte de Rusia como por parte de la propia China.

"Me llama la atención que ambos países no estén haciendo más por Irán", ha expresado sobre la situación en Oriente Medio tras el ataque de EEUU y de Israel sobre Irán.

China, hasta ahora, se ha limitado a pedir a través de su embajada a estar alerta, a reforzar las medidas de seguridad y a tomar diferentes opciones y soluciones de emergencia.

Porque la situación es la que es. Porque Israel y EEUU han bombardeado Teherán. Han atacado Irán. Porque el país persa no se ha quedado quieto y ha respondido con una ofensiva contra los de Netanyahu y también contra bases estadounidenses en Oriente Medio.

Mientras, China no pierde detalle de lo que está pasando. No quita ojo. No deja de prestar atención a la situación, a la tensa situación, en Oriente Medio tras la ofensiva sobre Irán y la posterior respuesta iraní.

