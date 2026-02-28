Irán, un régimen que vive entre represión y corte de comunicaciones: "Te buscaban y te clavaban una chincheta para que no se te moviera el velo"

El contexto Tras el ataque realizado por EEUU e Israel, el régimen ayatolá ha vuelto a cortar el acceso a internet en el país, una práctica habitual cada vez que hay un problema interno o externo.

Las protestas en Irán, impulsadas por la represión del régimen, son constantes desde hace casi una década. La respuesta del gobierno ha sido la misma: detenciones arbitrarias, violaciones de derechos humanos y apagones de internet para silenciar a la población. Las mujeres iraníes, particularmente afectadas, han resistido valientemente, enfrentándose a la represión desde 1979. Las cárceles están llenas de activistas, y en 2019, el régimen sofocó brutalmente un levantamiento masivo. La muerte de Masha Amini unió al pueblo iraní, inspirando un movimiento mixto sin precedentes y atrayendo la atención internacional. A pesar de los apagones, las imágenes de represión continúan llegando.

Las protestas en las calles de Irán, con una población cada vez más asfixiada por parte del régimen, son recurrentes desde hace casi una década. Y la respuesta de Irán no ha cambiado en todo este tiempo: miles de detenciones arbitrarias, masacres, violación del derecho internacional y un intento de silenciar a la población con un apagón total de internet y teléfonos que ha vuelto a realizar este sábado tras el ataque realizado por Estados Unidos e Israel.

Ahora bien, la ofensiva militar no hace olvidar la represión que viven los ciudadanos iraníes, especialmente las mujeres. De circular libres por la calle, como cualquier otro ser humano a perder su libertad. La mujer en Irán es una de las que más ha sufrido la represión del régimen de Ali Jamenei, pero nunca se ha callado: "Si te caía el velo, se lo bajaban y se lo ajustaban con una chincheta en la frente".

El 8 de marzo de 1979 ya estaban en la calle protestando. Fue entonces cuando empezó también su calvario y su represión. Salir de casa sin la vestimenta adecuada era suficiente para cualquier tipo de atrocidades a la vista de todos. Arrastradas por el pelo directas a los furgones de la muerte donde, su vida, ya no valía nada. "Allí no hay seguridad. Allí tenemos fuerzas de represión, que nos disparan desde los helicópteros, en plena la calle, nos atraviesan con vehículos militares...", sentencia una mujer iraní.

A ellas, pero también a todo el que decida apoyarlas. Las cárceles están llenas de manifestantes, ejecutados casi a diario. En 2019, en un movimiento masivo de revolución dejó desbordado el régimen iraní, que secuestró internet y, a oscuras del mundo, detuvo, torturó y asesinó a más de 1.500 personas.

Las escenas eran ya entonces dantescas, con cuerpos por las calles y una ciudad en llamas. Una brutal represión que contuvo al pueblo iraní, ahora unido, hasta el atroz asesinato de la joven Masha Amini. Ella tuvo que morir, pero su fuerza se convirtió en un ejemplo para el pueblo ahora ya unido.

También sirvió para que la comunidad internacional despertara. Con todo esto, Irán se siente en el ojo del huracán mediático. Su estrategia de apagones de internet se repite una y otra vez, donde aprovechan para poner en práctica su cada vez más mortífera represión. Pero las imágenes siguen llegando, como las del 8 de enero de 2026, donde volvía a suceder todo lo que se había vivido unos pocos años antes.

Y, tras el ataque de Estados Unidos e Israel, el régimen ayatolá ha vuelto a decidir cortar las comunicaciones.

