La oportunidad de Delcy Rodríguez: EEUU la pondrá "a prueba" tras jurar su cargo como presidenta interina

Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, emerge como la figura clave del Gobierno tras la captura del presidente Nicolás Maduro. Donald Trump, desde Mar-a-Lago, expresó que Rodríguez busca revitalizar su país. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que EE.UU. pondrá a prueba a Rodríguez, descartando el apoyo a la opositora María Corina Machado. Rodríguez, respaldada por el Ejecutivo de Maduro, denunció la operación militar estadounidense y reafirmó su lealtad a Maduro. Aunque abierta a relaciones respetuosas con Washington, su liderazgo podría ser supervisado por EE.UU. Rodríguez, veterana del régimen, asumirá como presidenta interina según la Constitución venezolana.

Delcy Rodríguez, la hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, se perfila como nueva mujer fuerte del Gobierno venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro este sábado. Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, no lo vería mal, tal y como expresó desde una habitación de su residencia en Mar-a-Lago, Florida, Rodríguez "quiere hacer lo necesario para hacer a su país grande otra vez".

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado este mismo domingo que desde EEUU pondrán "a prueba" a Rodríguez una vez jure su cargo, por lo que ha descartado el apoyo a la opositora María Corina Machado.

La número dos venezolana apareció durante la noche de este sábado arropada por la plana mayor del Ejecutivo de Maduro en su comparencia ante los medios, donde denunció la operación militar de Estados Unidos y "el secuestro ilegal e ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta Cilia Flores".

De esta manera, la vicepresidenta expresó su lealtad al todavía mandatario: "Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro". Así, advirtió a la comunidad internacional: "lo que hoy le han hecho a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país del mundo".

"Dispuestos a relaciones de respeto"

Eso sí, no dijo nada de romper relaciones con Washington: "Estamos dispuestos a relaciones de respeto, estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la república bolivariana de Venezuela".

Sacado Maduro de la ecuación, el terreno parece allanarse para Trump, que podría dejar gobernar a Delcy Rodríguez, pero siempre bajo su tutela. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth insinuaba tras el ataque que en caso de que la vicepresidenta ocupara un primer cargo, ellos establecerían "los términos".

Por su parte, Rodríguez es una veterana del régimen, preside Somos Venezuela, el partido creado por Maduro, y ejerce la vicepresidencia desde 2018. Su propio hermano, Jorge Rodríguez, preside la Asamblea Nacional.

Según la Constitución venezolana, en ausencia del Jefe de Estado, la vicepresidenta podría ocupar su cargo durante un periodo máximo de seis meses sin la celebración de elecciones. Es por ello que tras los últimos acontecimientos, este lunes jurará su cargo como presidenta interina.

