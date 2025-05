Sin reunión entre Putin y Zelenski y con insultos de "payaso": la tensión diplomática se dispara entre Rusia y Ucrania

Putin en Moscú, Zelenski en Ankara y ninguno en Estambul. Este sería el resumen de lo vivido durante la jornada de este jueves 15 de mayo de 2025, un día en el que se esperaba que al menos las delegaciones de representantes de Rusia y Ucrania se sentaran a negociar por un alto el fuego, pero ni eso se ha producido. Se ha suspendido cualquier tipo de encuentro para este jueves.

Y es que, al final, Vladímir Putin le ha dado plantón a Volodímir Zelenski. El presidente ruso no quiere negociar, cara a cara y con el líder ucraniano, el fin de una guerra que empezó en 2022 con la invasión de Rusia a territorios ucranianos.

La presión de Donald Trump no ha servido para nada. El presidente de Estados Unidos, que se ha proclamado negociador líder, pretendía que al menos se produjera una reunión entre la delegación rusa y la ucraniana, aunque fuera con representantes de segundo nivel. Esta imagen no se ha producido, nos hemos quedado sin la que hubiera sido la primera negociación directa en tres años.

Sin reuniones por la paz durante este jueves

Este jueves, podíamos ver como llegaba Zelenski a Ankara para reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El ucraniano ha llegado desafiando a Putin, que ya había anunciado que le daba plantón, que no se reuniría con él y que enviaría una delegación de representantes. Mientras tanto, Zelenski insistía en que estaba dispuesto y quería sentarse a hablar con Putin, pero ha reconocido que será difícil porque el presidente ruso "está faltando el respeto a todos". A Ucrania, a Turquía y hasta a Estados Unidos.

"Tenemos el mandato de discutir un alto el fuego, esto es lo primero. Aunque sigo creyendo que Rusia se ha tomado esta reunión con poca seriedad y no quiere que la guerra termine", ha denunciado Zelenski. "Esperamos que, al menos, demuestren algo durante la reunión". Y ha dicho más, porque como ya hemos dicho, Zelenski no ha dudado en retar a Putin. "Creo que Estados Unidos y Turquía no se sienten respaldados por Rusia. No hay una hora fija para la reunión, ni una agenda, ni una delegación de alto nivel. Esto es una falta de respeto personal. No digo que los rusos no nos respeten, eso ya es obvio. Pero es una falta de respeto hacia Erdoğan, una falta de respeto hacia Trump".

Tras hablar con Zelenski, [[LINK:INTERNO|||Article|||6824db1cdeba7f0007e92109|||Erdoğan ha pedido un alto el fuego inmediato]].

El plantón de Putin

Hay que recordar que Putin no ha viajado hasta Turquía, pero sí ha hablado sobre la guerra. Eso sí, lo ha hecho con quien le interesa, con los suyos, y sin moverse de Moscú.

El presidente ruso ha mantenido su particular encuentro con funcionarios para hablar sobre la situación en Ucrania. Y, por ello, Putin ha enviado a Turquía solo a perfiles de segunda, como al viceministro de asuntos exteriores ruso. Poco después, era Ucrania quien anunciaba que Zelenski se quedaba en Ankara y a Estambul acudiría también una delegación de representantes. No les ha quedado más remedio que hacer lo mismo.

Todo esto ha tenido una consecuencia clara: la tensión diplomática es tal que ya se ha llegado al insulto.

Después de que Zelenski definiera a la delegación rusa para la reunión como "decorativa", era la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, la que respondía perdiendo totalmente las formas. Ha llamado al presidente ucraniano "payaso", "fracasado" y "persona sin educación reconocida". "¿Quién se cree que es?", ha preguntado la portavoz rusa.

Si alguien es capaz de justificar el plantón de Putin en Turquía, ese es, sin duda, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos lo tiene claro: Putin no ha viajado a Estambul porque él no ha ido. Es más, ha asegurado que hasta que Putin y él no se reúnan, no va a pasar nada. No va a haber paz en Ucrania.

"Simplemente, no estoy decepcionado", ha excusado Trump a su homólogo ruso. "No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos. ¿De acuerdo? Y obviamente él no iba a ir, iba a ir, pero pensó que yo no iría. No iba a ir si yo no estaba allí", ha explicado.

Con todo esto, las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania se han convertido en una serie de humillaciones a Zelenski. Primero pidió un alto el fuego, pero Putin le dijo que antes había que negociar en Turquía. Más tarde, Trump exigió al ucraniano que viajara hasta Turquía. Zelenski ha cumplido con su parte. Putin no.

En todo este tiempo, el líder ruso no ha dado ninguna muestra de querer ni el más mínimo alto el fuego. Más bien, todo lo contrario. "Estamos preparados para continuar esta guerra. La victoria será nuestra", ha llegado a declarar. Y llevamos más de tres años de guerra. “Ganaremos y nadie será capaz de conquistar Rusia”, anunciaba ya en noviembre de 2024.

Porque su estrategia ha consistido en posponer durante meses la ansiada negociación y, mientras tanto, exponer frente al mundo, y sobre todo frente a Trump, una aparente voluntad de paz.