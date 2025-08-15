Restablecer relaciones con Rusia, mirar al Ártico y negociar acuerdos energéticos: las posibles intenciones de Trump al reunirse con Putin

¿Qué podemos esperar? El objetivo principal de la reunión podría ser dividir el mundo en esferas de influencia, que es la visión que comparten Trump y Putin, lo que podría dejar la guerra de Ucrania en un segundo plano.

¿Qué es lo que espera Trump de su encuentro con Putin? Pese a que la realidad es que se trata de una incógnita, sus objetivos principales podrían pasar por restablecer relaciones con Rusia, mirar al Ártico, alcanzar o negociar acuerdos energéticos que ya se habían barajado el pasado febrero y, básicamente, dividir el mundo en esferas de influencia, que es la visión que comparten Trump y Putin, dos personas que, sobre todo, de Trump a Putin, se admiran, lo que podría dejar la guerra de Ucrania en un segundo plano.

En este sentido, Argemino Barro, corresponsal de laSexta Noticias, ha señalado que en los últimos meses, el líder de EEUU ha barajado una serie de actitudes respecto a Rusia, algunas más agresivas, pero los hechos sobre el terreno indican que ha dado espacio a Putin para continuar e incluso redoblar su esfuerzo de guerra.

El último ejemplo de esto es que Trump habló de aplicar aranceles secundarios a Rusia si esta no alcanzaba un alto el fuego, pero lo cierto es que no se ha aplicado ningún castigo. Y no solo eso, sino que en cuestión de una semana se organizó esa cumbre histórica entre Putin y Trump, que ya es una victoria simbólica para el presidente ruso.

Por otro lado, cabe destacar que Donald Trump sigue con su intención de ganar el Nobel de la Paz. "Yo no sé si hay antecedentes de ganadores del Nobel de la Paz que hayan pedido de forma tan insistente el premio. Hemos conocido por la prensa noruega que ha llamado al ministro de Finanzas noruego para decirle qué pasa con su Nobel de la Paz", ha subrayado el corresponsal de laSexta Noticias al respecto.

Por el momento, ocho líderes internacionales ya han propuesto al republicano para que lo gane. De ser así, Trump se colocaría al mismo nivel que su "archienemigo" Obama.