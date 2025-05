Trump resta importancia a la ausencia de Putin en Estambul: "No va a pasar nada hasta que él y yo nos reunamos"

Ucrania y Rusia planeaban reunirse en Estambul tras tres años sin conversaciones directas, pero la reunión no se concretará este jueves según la agencia rusa Tass, que añade que Rusia ha propuesto un encuentro para el viernes. Donald Trump, de viaje por Oriente Medio, minimiza la importancia de la reunión y la ausencia de Putin, afirmando que no espera un acuerdo entre los bandos sin su intervención directa con el líder ruso. Además, no descarta su presencia este viernes en Estambul.

Tras tres años sin conversaciones directas, Ucrania y Rusia habían previsto reunirse este jueves en Estambul para negociar una posible paz. No obstante, ambos equipos negociadores no han confirmado el inicio del encuentro, que de momento se produciría sin Vladimir Putin, que ni ha salido de Rusia, y sin Volodimir Zelenski, que ha acudido a Ankara para verse con el presidente Erdogan y ya está volviendo a Ucrania tras la confirmada ausencia del líder del Kremlin.

De hecho, fuentes de la agencia rusa Tass aseguran que la reunión en la que se pretendía dialogar por la paz directamente no se producirá este jueves, aunque Rusia habría emplazado a una posible reunión para el viernes. Aunque para Donald Trump parece que la reunión no es tan importante ni la ausencia de Putin es tan relevante.

Putin ha decidido enviar al asesor presidencial Vladímir Medinski, un propagandista con un ideario imperialista muy cercano a él y el mismo que encabezó las negociaciones con Kyiv en Estambul en 2022, como máximo representante ruso para el encuentro y, para Trump, esta decisión no es decepcionante.

"No estoy decepcionado. No sé nada de una delegación, ni siquiera lo he comprobado", ha aseverado el republicano a los medios de comunicación en el avión que le lleva de viaje oficial por Oriente Medio.

Y el motivo de su nula preocupación es que no espera que los equipos negociadores lleguen a un acuerdo sin que él haya hablado directamente con el líder del Kremlin: "No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos. Obviamente él no iba a ir. Iba a ir, pero pensó que yo también iría. No iba a ir si yo no estaba y no creo que vaya a pasar nada, guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero vamos a tener que resolverlo porque está muriendo demasiada gente".

Eso sí, no ha descartado que su ruta de este viernes pase por Estambul para juntarse con los equipos negociadores. "Saldremos mañana, como saben. Casi con destino desconocido, porque recibirán llamadas preguntando: '¿Podrían estar aquí? ¿Podrían estar allí?'. Pero probablemente regresaremos a Washington, D.C. mañana", ha asegurado el republicano antes de firmar el libro de visitas en el Palacio Real de Abu Dabi durante un viaje a los Emiratos Árabes Unidos.