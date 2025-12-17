Ahora

El 75% de las infraestructuras, destruidas

La reconstrucción de Gaza: el negocio por el que compiten empresas de EEUU como la que construyó Alligator Alcatraz

Los detalles Los palestinos siguen muriendo dentro de la Franja por los ataques israelíes, las fuertes lluvias y la falta de ayuda humanitaria, mientras otros se frotan las manos ante la posibilidad de un negocio millonario.

Mientras dentro de la Franja siguen muriendo palestinos, ya hay empresas que quieren repartirse un pastel: el de su reconstrucción. Aproximadamente el 75% de su estructura de Gaza está dañada y, según Naciones Unidas, el coste de volver a levantarla podría ascender a 10.000 millones de dólares, un botín jugoso por el que varias compañías privadas estadounidenses compiten ya para sacar tajada.

Una de ellas es el grupo detrás de la construcción del infame centro de detención para migrantes de Florida, Alligator Alcatraz, que gracias a sus conexiones políticas, obtuvo un contrato de 33 millones de dólares.

Mientras, la Casa Blanca ha establecido su propio grupo de trabajo sobre Gaza, con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y Steve Witkoff al mando. Según medios estadounidenses, dos exfuncionarios de DOGE, el grupo de Elon Musk encargado de los despidos masivos a empleados federales, lideran las conversaciones.

Al mismo tiempo, miembros de la administración Trump y empresas republicanas siguen intentando dominar el reparto de la ayuda humanitaria pendiente y la logística de la reconstrucción. Cabe recordar que la polémica Fundación Humanitaria para Gaza, que durante meses tuvo este cometido sobre el terreno y causó la muerte de centenares de palestinos, también era estadounidense.

Una competición en toda regla para lucrarse de lo que entienden como un "pelotazo inmobiliario" que incluiría la construcción de resorts, hoteles e industrias sobre los edificios hoy derruidos. Según filtró 'The Washington Post', el proyecto de Trump prevé un retorno de 100 mil millones de dólares en 10 años.

Israel, por su parte, sigue controlando la mitad de la Franja de Gaza y ha dicho que prohibirá la reconstrucción de la mitad controlada por Hamás.

