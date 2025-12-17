Putin anuncia la llegada del misil hipersónico Oreshnik y amenaza con conquistar más territorio ucraniano si Zelenski se niega a negociar

Los detalles El presidente ruso ha anunciado en un acto militar que el Ejército ruso dispondrá a finales de 2025 del nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik, capaz de lanzar cabezas nucleares.

Vladímir Putin ha anunciado que el misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio antes de fin de año, destacando la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear. Este misil, con capacidad para portar ojivas nucleares, puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros con gran precisión. Bielorrusia, aliado de Rusia, también desplegará estos misiles. Putin ha afirmado que el Ejército ruso tomará "territorios históricos rusos" en Ucrania si fracasa la diplomacia. Además, ha elogiado el diálogo con la nueva Administración estadounidense, criticando a los líderes europeos por su falta de cooperación.

Rusia echa el resto. Vladímir Putin ha anunciado este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año. El jefe del Kremlin ha destacado la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia. "A finales de año se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik", ha dicho el mandatario ruso.

Putin ha añadido que la prioridad de Rusia es que este nuevo artefacto se combine con la mejora de la capacidad de sus fuerzas nucleares estratégicas. "Como antes, desempeñarán un papel importante a la hora de disuadir al agresor y mantener el equilibrio de poder en el mundo", ha defendido.

El Oreshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros. Los misiles fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la región oriental de Dnipropetrovsk.

Según fuentes oficiales, Bielorrusia, fiel aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, también desplegará misiles Oreshnik cedidos por Moscú, antes de que termine el 2025. Hace dos años, en 2023, Rusia también desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

Putin amenaza con conquistar "territorios históricos rusos" en Ucrania

Vladímir Putin también ha asegurado que el Ejército ruso conquistará militarmente los denominados "territorios históricos rusos" en Ucrania, en alusión a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, si fracasa la diplomacia. "Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar", ha afirmado.

Putin sostiene que Moscú logrará, "sin lugar a dudas, todos los objetivos de la operación militar especial" que comenzó hace casi cuatro años con el inicio de la guerra en Ucrania. Además, ha destacado que este año las tropas rusas han "liberado" más de 300 localidades, aunque los organismos independientes, como el Instituto sobre el Estudio de la Guerra, estiman que el territorio de Ucrania conquistado realmente por Moscú es apenas el 1%.

Elogios a Trump y palos a la UE

Para concluir su intervención en el acto militar, Putin ha abogado por una cooperación "en pie de igualdad" con Estados Unidos y los países europeos "para la formación de un único sistema de seguridad en el espacio eurasiático". "Saludamos el progreso realizado en el diálogo con la nueva Administración estadounidense, lo que, lamentablemente, no se puede decir sobre los actuales dirigentes de la mayoría de países europeos", ha zanjado el presidente ruso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.