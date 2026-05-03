La quiebra de Spirit deja a miles de pasajeros tirados en los aeropuertos: "Entré en pánico, me desperté con mi vuelo cancelado"

¿Qué está pasando? La guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz están provocando el aumento de los costes y también escasez en el queroseno. La compañía americana llevaba 34 años operando.

La aerolínea estadounidense Spirit ha quebrado tras 34 años de operaciones, afectada por la guerra en Oriente Medio, las políticas de Donald Trump y una crisis energética. Esto ha dejado a miles de pasajeros varados y empleados sin trabajo de un día para otro. Más de 600,000 pasajeros han sido afectados, y muchos han tenido que buscar vuelos alternativos en medio de un aumento de precios. El gobierno de Trump, que no rescató a la aerolínea, culpa a Joe Biden de la situación. Además, la británica Ascend Airways también ha cerrado, aunque las autoridades aseguran que no hay problemas con el queroseno.

Ya ha caído la primera aerolínea. Ya ha dicho adiós la primera compañía por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. Por las idas y venidas de Donald Trump. Por una crisis energética contra la que no han podido. Porque Spirit, la americana Spirit, ha quebrado dejando a miles de pasajeros tirados en los aeropuertos y a sus empleados en paro de un día para otro.

Y no era una recién llegada. Después de 34 años operando, Spirit ha volado por última vez con más de 600.000 pasajeros afectados. "Me desperté con un mensaje de texto que decía que mi vuelo había sido cancelado. Entré en pánico", cuenta una usuaria que afirma que ha tenido que volar "con otra aerolínea".

Todo ha sido de repente, con sus clientes buscando nuevos vuelos en medio de una drástica subida de precios. "Deberían demandarlos. La gente paga para poder ir a donde quiera ir y les cancelan el vuelo sin ofrecer alternativa", dicen.

Mientras, el Gobierno de Trump, que se ha negado a rescatar a la aerolínea, ha culpado de todo al de siempre: Joe Biden. "Esto no es más que otro ejemplo del desastre que hemos heredado", dice Scott Bessent.

Pero Spirit no ha sido la única, porque la británica Ascend Airways también ha tenido que cerrar. Todo, a pesar de que las autoridades afirman que no hay problemas con el queroseno.

A pesar de esto, han anunciado que, en caso de que falte, las aerolíneas van a poder cancelar vuelos sin que por ello haya sanciones.

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