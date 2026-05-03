Celebrando la pena de muerte: el ministro de Seguridad de Israel festeja su cumpleaños con una tarta decorada con el lazo de una horca.

Los detalles Itamar Ben Gvir celebró sus 50 años en referencia a la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista: se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, celebró su cumpleaños con una tarta decorada con el lazo de una horca, simbolizando la ley que permite la pena de muerte para prisioneros palestinos. La Knéset aprobó esta reforma legal con 62 votos a favor y 48 en contra, estableciendo la pena de muerte por ahorcamiento para culpables de asesinato terrorista, pero organizaciones de derechos humanos critican que se aplicará principalmente a palestinos. El primer ministro Netanyahu votó a favor, y tras la aprobación, Ben Gvir intentó celebrar con champán. La ley ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por su carácter "draconiano" y "discriminatorio".

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, país liderado por Benjamin Netanyahu, Itamar Ben Gvir, ha celebrado su cumpleaños de una forma cuanto menos cuestionable. Durante la fiesta que ha organizado por sus 50 años, su entorno le ofreció una tarta muy singular: está decorada con el lazo de una horca, referencia a la ley impulsada por el político ultraderechista que permite condenar la pena de muerte a prisioneros palestinos.

El pleno de la Knéset, el Parlamento de Israel, aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga, salvo excepciones sin definir, a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla, según ha señalado EFE.

El primer ministro israelí asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido de Ben Gvir. Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió.

Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv. "La ley es populista, inmoral, no igualitaria", condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor 'Yesh Atid' (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de "claramente inconstitucional".

Organizaciones civiles, como la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, han recurrido ya la ley ante el Tribunal Supremo. Califican la reforma de "draconiana" y "discriminatoria por diseño", argumentando que carece de autoridad legal sobre la población de Cisjordania y que difícilmente servirá como elemento disuasorio ante futuros ataques.

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