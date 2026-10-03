Trump insiste en pagar "5.000 dólares a cada ciudadano adulto" si gana las 'midterms' con unas cifras de inversión que ni la Casa Blanca es capaz de probar

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU dice sin datos que van a entrar al país "21 billones de dólares" y habla de "un éxito económico que marca récords". Las encuestas pronostican una clara derrota de su partido el 3 de noviembre.

Donald Trump ha prometido entregar "cheques" de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos ganan las elecciones de noviembre. Ha denominado esta oferta como "el Dividendo Trump", utilizando la promesa para criticar a los demócratas y advertir sobre una posible depresión económica si ellos triunfan. Trump estima que el coste de esta medida sería de un billón de euros, pero asegura que el país ingresará "21 millones de dólares", una cifra no respaldada por la Casa Blanca. Además, ha anunciado un subsidio de 100 dólares para 20 millones de jubilados para cubrir gastos de 'Medicare Part B'. Las encuestas pronostican una derrota republicana, lo que podría llevar a investigaciones por corrupción contra Trump y su entorno.

Donald Trump insisten en sacar la chequera para ganar las elecciones del 3 de noviembre. Para hacer que los votantes acudan a las urnas y voten a su partido. Que se inclinen por la opción republicana en unos comicios de mitad de mandato entendidos como un plebiscito a las políticas del magnate tanto a nivel nacional como internacional y económico y que podrían deparar cambios en las mayorías en el Congreso. Que podrían dar un vuelco y dar más poder a los demócratas.

Ante eso, el presidente ha insistido en su idea, o más bien en su promesa, de entregar "cheques" de 5.000 dólares a todo adulto de EEUU si los republicanos ganan las elecciones de noviembre.

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado daré 5.000 dólares a cada ciudadano adulto", ha insistido en redes sociales. Además, dice que ellos sí pueden hacerlo y los demócratas no, apuntando a los aranceles y "a un volumen masivo de dinero y un éxito económico que marca récords".

Lo ha llamado "el Dividendo Trump", aprovechando tal promesa para atacar a los demócratas y avisar sobre lo que, a su juicio, pasaría si ganan las elecciones: "Tendremos una depresión económica como la de 1929".

Ha calculado incluso el coste del pago de 5.000 dólares, afirmando que estará en torno al billón de euros y que aumentaría el déficit de EEUU. Sin embargo, para Trump no hay problema alguno pues dice que van a entrar "21 millones de dólares" en el país. Ni las propias cifras de la Casa Blanca prueban ese dato de inversión del que habla Trump, que representaría dos tercios de todo el PIB anual de EEUU.

Además, Trump ha aprovechado para anunciar un subsidio de 100 dólares a 20 millones de jubilados para el pago de la cobertura del programa público 'Medicare Part B', que incluye tanto visitas al médico como análisis y que cuesta 202 dólares al mes.

Los fondos provendrán de los 2.000 millones del llamado 'Medicare Improvement Fund', establecido en 2008 para proteger las coberturas del plan sanitario para jubilados y personas con discapacidad.

Las encuestas, claras con Trump

Los anuncios llegan a un mes de la celebración de los comicios de medio mandato de noviembre, para los que las encuestas pronostican una derrota clara de los republicanos y la opción de perder el control de las dos cámaras del Congreso.

En caso de que eso suceda, Trump ha sembrado el fantasma de la persecución política contra su persona, mientras que varios asesores del presidente consideran que tanto él como su entorno serán sometidos a investigaciones por posible corrupción.

El mandatario pidió este sábado ir a votar el 3 de noviembre para "derrotar el programa de la izquierda radical" y solicitó que los votantes depositen sus papeletas como si su nombre fuera el que está en ella.

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