Las trampas de PP y Vox para no retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres

Los detalles Uno de los historiadores que citan para justificar la permanencia del símbolo de origen franquista denuncia que su investigación ha sido manipulada.

El Partido Popular y Vox en Extremadura se han opuesto a retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres, reavivando el debate sobre la memoria histórica. Vox defiende su permanencia, argumentando que su significado actual está desvinculado del sentido conmemorativo original y es acorde con los valores constitucionales, basándose en investigaciones de historiadores. Sin embargo, uno de estos investigadores ha denunciado que su trabajo fue manipulado para apoyar tesis contrarias a sus conclusiones sobre la exaltación franquista. La oposición critica la postura de PP y Vox, acusándolos de ignorar la dignidad de las víctimas de la guerra. A pesar de las críticas, Vox insiste en mantener el monumento.

El PP y Vox en Extremadura han rechazado retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres, cuya permanencia ha reabierto el debate sobre la memoria histórica. "Vamos a hacer todo lo posible para que la cruz siga donde está", afirmó el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo el pasado 15 de octubre en la Asamblea de la comunidad.

La resolución publicada en agosto justifica su conservación al considerar que su significado actual está "desvinculado de su sentido conmemorativo originario" y va acorde con los valores constitucionales. Para ello, se apoya en las investigaciones de dos historiadores.

La trampa estaría en que uno de estos investigadores ha denunciado a laSexta que su trabajo ha sido "falseado y manipulado". El historiador sostiene que sus conclusiones se han utilizado para respaldar tesis contrarias a las que defendía en sus estudios sobre la exaltación franquista vinculada al monumento.

La oposición critica la decisión y apela a la dignidad de las víctimas de la guerra

La oposición ha criticado la postura de PP y Vox. El diputado socialista Gonzalo Romero Barba acusó a ambas formaciones de intercambiar "la dignidad de las víctimas por los sillones que ocupan". Desde Unidas por Extremadura, David Araújo también defendió que la cruz continúa representando un reconocimiento público a los vencedores de la Guerra Civil.

A pesar de las crítica, Vox mantiene su rechazo a la retirada. "Si fuera derribada, la volveríamos a levantar", aseguró Gordillo. La polémica comenzó a principios de año, cuando el Gobierno central reclamó retirar el monumento en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

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