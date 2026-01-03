Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro en suelo estadounidense por cargos criminales vinculados con el narcotráfico

Los detalles El senador republicano por Utah, Mike Lee, ha informado en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido arrestado por el Ejército estadounidense y será juzgado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. La operación militar, ejecutada en suelo venezolano, fue confirmada por el senador republicano Mike Lee, quien informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, le comunicó la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los ataques aéreos de Estados Unidos se llevaron a cabo para proteger a quienes ejecutaban la orden de arresto. La operación ha intensificado la tensión diplomática y militar entre ambos países. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, declaró que "el tirano se ha ido" y que ahora Maduro enfrentará la justicia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por cargos criminales que se vincularían al narcotráfico, tras la operación militar de la madrugada de este sábado ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, ha informado en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, "capturado" este sábado y extraído del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

"Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos", ha manifestado antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados "para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto", sin dar por el momento más detalles.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

El secretario de Estado "no anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de EEUU", ha añadido el senador ultraconservador. En la llamada no ha trascendido el estado de salud del matrimonio.

En medio de críticas de senadores de la oposición demócrata sobre la legalidad de la operación, Lee esgrime que la operación "probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

También ha hablado el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. "El tirano se ha ido", ha declarado Landau en lo que ha descrito como "un nuevo amanecer para Venezuela". "Ahora, por fin, se enfrentará la justicia por sus crímenes", ha añadido en su cuenta de X.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.