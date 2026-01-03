Fuertes explosiones sacuden Caracas y provocan grandes columnas de humo en medio de las tensiones con EEUU

El contexto Las detonaciones se producen en un momento en el que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno de Trump por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.

En Caracas, se escucharon varias detonaciones y explosiones durante la madrugada del sábado, acompañadas por el sobrevuelo de aviones, mientras en redes sociales circulan imágenes de estas explosiones. Usuarios reportaron incidentes en Fuerte Tiuna y la base militar de La Carlota. Este contexto coincide con las denuncias de Venezuela sobre "amenazas" del Gobierno de Donald Trump, quien ha advertido sobre posibles ataques en territorio venezolano, acusando al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico. El 'New York Times' informó que la CIA realizó un ataque con drones en una instalación portuaria venezolana, aunque no se han confirmado detalles específicos. Maduro aseguró que el sistema defensivo de Venezuela garantiza la integridad territorial del país.

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan más detalles al respecto, en unos momentos en los que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.

En redes sociales, circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota. "¡Fuerte Tiuna está explotando!", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas. Mientras, varios aviones sobrevuelan la ciudad.

Las amenazas de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió el pasado mes de noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

Asimismo, el pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano. Tres días más tarde, el pasado lunes, el mandatario estadounidense indicó que el ataque fue en un muelle, aunque tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

En este sentido,el 'New York Times' informó el lunes de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro declaró en una entrevista que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.

Además, el presidente de Venezuela celebró este viernes la unión "a toda prueba" entre su país y su aliada China, a propósito de la visita de Qiu Xiaqi, enviado especial del mandatario Xi Jinping a Caracas, en medio de la tensión con EEUU. "La unión perfecta, a toda prueba y a todo momento. Siempre victoriosos", se le escuchó decir a Maduro al estrechar la mano de Xiaqi al final de la reunión que sostuvieron por más de tres horas en el palacio presidencial de Miraflores.

En las imágenes transmitidas por el canal estatal 'VTV' se observaba al enviado especial chino entregarle una cerámica a Maduro, que en cambio le entregó un cuadro. En la reunión participó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez; el canciller venezolano, Yván Gil; el embajador del gigante asiático en Venezuela, Lan Hu, y otros miembros de la delegación china. Según VTV, en el encuentro se revisaron los "más de 600 acuerdos" que mantienen ambas naciones.

Rechazo de China al despliegue militar de EEUU

El Gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de "violar el derecho internacional" por la incautación de dos petroleros que transportaban crudo del país suramericano.

El pasado 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que -aseguró- carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", agregó el portavoz, al tiempo que señaló que la "comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos".

Venezuela se solidariza con Irán

Asimismo, Venezuela se solidarizó este viernes con Irán y expresó su "profunda preocupación" por las que señaló como "narrativas de confrontación" por parte de Estados Unidos en contra este país, donde ha habido protestas en los últimos seis días por la crisis económica y en rechazo a la República Islámica.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con acudir al rescate de los ciudadanos que estos días se manifiestan en ese país si las autoridades de Teherán disparan contra ellos.

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano pidió el cese de "las posturas injerencistas que comprometen la estabilidad regional", y advirtió que el "uso de un lenguaje de fuerza se aparta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas". "Tales pronunciamientos representan un riesgo para la paz internacional y dificultan la construcción de soluciones basadas en el respeto mutuo", expresó Caracas.

La Administración de Nicolás Maduro dijo observar "con preocupación cómo se pretende desestabilizar a Irán mediante el uso de plataformas digitales para fomentar el conflicto interno", una situación que, a su juicio, se agrava por "el impacto de las medidas coercitivas unilaterales que buscan la asfixia económica".

Para el país latinoamericano, el "único camino hacia la estabilidad duradera es el diálogo soberano y la diplomacia, sin interferencias extranjeras", por lo que exhortó a la comunidad internacional a "favorecer espacios de entendimiento donde se respete el derecho inalienable de Irán a resolver sus asuntos internos bajo el marco de su propia legalidad y autonomía".

Este viernes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo que Trump "debe saber que la interferencia de Estados Unidos en este asunto interno significaría desestabilizar toda la región y destruir los intereses" de la nación norteamericana.

Según la ONG opositora iraní Hrana, que tiene sede en EEUU, durante los primeros cinco días de protestas, que comenzaron el domingo pasado, han muerto siete personas, otras 33 han resultado heridas y más de un centenar han sido detenidas. Aunque el detonante de las protestas en Irán fue el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.