Desabastecimiento, colas en las gasolineras y calles repletas de basura: el bloqueo de EEUU y la caída de Venezuela dejan a Cuba al borde del colapso

El contexto Con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, La Habana perdió a su principal socio estratégico, por lo que la subsistencia de la economía está más amenazada que nunca desde la instauración del régimen castrista.

Cuba enfrenta una crisis profunda debido al aumento del bloqueo estadounidense y la caída de Venezuela, su principal proveedor de petróleo. La escasez de crudo afecta gravemente a los servicios públicos, con la basura acumulándose en las calles y la recogida de residuos reducida a una vez por semana. Los ciudadanos también sufren la falta de gasolina, que ahora se raciona mediante una aplicación. Analistas predicen un posible colapso pacífico del régimen cubano. La comunidad internacional, preocupada, pide relajar las sanciones de EEUU, mientras países como México envían ayuda humanitaria para mitigar la crisis.

Un régimen a punto de colapsar. Es lo que se vive en Cuba tras el incremento del bloqueo estadounidense en las últimas semanas y la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, cuyo petróleo era fundamental para la economía de la isla.

La escasez del crudo se nota, y mucho en las calles cubanas. El Gobierno ni siquiera tiene gasolina para los servicios de limpieza, por lo que la basura se está acumulando en las calles. "Hay mucha basura, muchísima basura, la verdad es que con eso no vamos a acabar con los virus que andan por ahí", relata un vecino. La recogida de residuos ha pasado de ser diaria a semanal en el mejor de los casos. "Aquí hace más de diez días que no viene un camión de basura", explica otro vecino.

Pero esto no solo afecta a los servicios públicos, también lo notan los vecinos, que no tienen forma de repostar sus vehículos. A las autoridades no les ha quedado otra opción que racionar la poca gasolina que entra en el país, que solo puede obtenerse a través de una aplicación donde se consigue un turno. "Hoy soy el 12.577, así que hay que esperar", afirma una ciudadana cubana con resignación.

Ante esta situación, son muchos los analistas que vaticinan que el régimen cubano no tardará en derrumbarse. Yago Rodríguez, director de 'The Political Room' y colaborador de laSexta, asegura que lo hará de forma pacífica: "El liderazgo de Cuba, igual ante este nivel de presión y la amenazada de una pequeña intervención militar, está dispuesto a ceder".

La comunidad internacional, en alerta

El miedo a ese colapso tiene en vilo a la comunidad internacional, que pide que se relajen las sanciones impuestas por EEUU. "La situación se agrava a medida que las necesidades de petróleo siguen sin satisfacerse", sostiene el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Mientras tanto, hay países, como México, que ya han reaccionado y han enviado ayuda humanitaria. Desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum esperan que los alimentos y enseres de primera necesidad que han mandado a la isla sirvan para aliviar de alguna manera la situación extrema que viven los cubanos.

