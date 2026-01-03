¿Quién es Cilia Flores? La llamada primera combatiente de Venezuela capturada junto a su esposo Nicolás Maduro por EEUU

El contexto Siempre ha sido considerada una de las mujeres más poderosas de Venezuela. Abogada de carrera, ha sido la presidenta de la Asamblea Nacional y fue procuradora general de la República.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han mantenido una relación sólida durante más de 30 años. Flores, abogada y figura influyente en Venezuela, ha ocupado diversos cargos políticos, incluyendo la presidencia de la Asamblea Nacional. Fue ella quien presentó a Maduro a Hugo Chávez. Apodada "la primera combatiente de Venezuela", ha sido criticada por la oposición por emplear a familiares en la asamblea. En 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Flores y otros funcionarios por corrupción y represión. Este sábado, ambos fueron capturados por Estados Unidos, dejando su futuro incierto.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, siempre han tenido muy buena sintonía, quizás por eso llevan ya más de 30 años de relación. Se casaron en julio de 2013, pero desde siempre sus muestras de amor han sido infinitas.

Ella siempre ha sido considerada una de las mujeres más poderosas de Venezuela. Abogada de carrera, en octubre de este 2026 cumple 70 años. Desde muy joven abandonó su pueblo natal, Cojedes, para hacer fortuna, y no le fue nada mal.

Flores ha ocupado varios cargos políticos, ha sido la presidenta de la Asamblea Nacional y llegó a tomar juramento a Hugo Chávez. También fue procuradora general de la República y fue precisamente ella la que presentó a Maduro a Chávez.

La llaman la primera combatiente de Venezuela y no se ha cortado nunca, asegura la oposición, en tener a varios de sus familiares trabajando también en la asamblea mientras ella era diputada.

En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Cilia Flores y otros funcionarios del gobierno de Maduro. A todos los acusa de corrupción y represión política.

Maduro respondió a estas sanciones diciendo que no se metieran con su esposa. Ella ha sido su gran apoyo y su eterna compañera de viaje. Ahora el futuro de ambos está en el aire tras ser capturados la madrugada de este sábado por Estados Unidos.

