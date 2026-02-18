Zuckerberg defiende en los tribunales que el algoritmo de Instagram es "claro" y culpa a los menores de su adicción por "mentir sobre su edad"

Los detalles El dueño de meta asegura que es "muy difícil" evitar que menores de 13 años accedan a Instagram, cargando sobre ellos la responsabilidad de los problemas de adicción a las plataformas digitales.

Mark Zuckerberg, fundador de Meta, ha testificado ante un jurado en Los Ángeles sobre si plataformas como Instagram y YouTube están diseñadas para volver adictos a los menores y causarles daños psicológicos. La demanda, presentada por una joven de 20 años, alega que la exposición temprana a estas redes contribuyó a su deterioro mental. Zuckerberg ha desviado la responsabilidad hacia los usuarios, afirmando que es difícil evitar que menores accedan a Instagram porque "mienten sobre su edad". Ha intentado desacreditar a los expertos que critican la protección de menores de Meta, mientras asegura que la compañía prioriza servicios útiles sobre métricas de uso.

Echando balones fuera y dejando aún más dudas sobre el compromiso de las grandes tecnológicas con sus usuarios. Así ha sido la declaración en sede judicial del fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, que ha testificado este miércoles ante un jurado en la Corte Superior de Los Ángeles en la causa que investiga si plataformas digitales como Instagram y YouTube están diseñadas para volver adictos a los menores y, como consecuencia, les causan daños psicológicos graves.

La demanda, presentada por una joven de 20 años, sostiene que la exposición temprana a estas redes desde la infancia contribuyó a un deterioro de su salud mental con cuadros de depresión y pensamientos suicidas. Sus abogados han destacado que el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización de estas aplicaciones buscan deliberadamente captar y retener la atención de usuarios cada vez más jóvenes.

Sin embargo, en lugar de asumir ninguna responsabilidad por los algoritmos de Meta, Zuckerberg ha optado por cargar la responsabilidad de sus efectos a los usuarios. Durante su intervención ha asegurado que es "muy difícil" evitar que menores de 13 años accedan a Instagram, culpando a los niños de la situación ya que, según sostiene, "mienten sobre su edad" al ser preguntados por la plataforma durante su registro. Además, ha alegado que es imposible técnicamente averiguar la edad real de los usuarios.

De esta forma, ha tratado de desacreditar a los expertos que denuncian que recurrir a la "dificultad técnica" para justificar la laxitud en la protección de menores es una excusa recurrente de Meta para eludir su deber de protección a los menores. Las pruebas presentadas en el juicio demostrarían que Instagram contaba con millones de cuentas de menores de 13 años y refuerzan la tesis de que la empresa ha sido consiente de la presencia masiva de niños en sus plataformas y, aun así, no ha actuado con la contundencia en ningún momento.

Al ser preguntado por el diseño algorítmico que busca maximizar el "tiempo de permanencia" en la aplicación, Zuckerberg ha evitado reconocer ninguna responsabilidad directa y ha asegurado que Meta ahora prioriza los "servicios útiles" para los usuarios en lugar de métricas de uso. Además, ha asegurado que tanto las políticas de la compañía como los algoritmos son "claros".

