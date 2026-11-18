Los detalles Se trata del Cheget y con él, el presidente ruso podría en menos de media hora desatar una crisis nuclear desde cualquier parte del mundo.

No es habitual mostrarlo en público, pero esta vez el presidente ruso, Vladimir Putin, ha exhibido su maletín nuclear durante su viaje oficial a China. Ahora bien, pasear el Cheget ante las cámaras justo antes de su reunión con Xi Jinping y con Donald Trump se presenta como todo un mensaje para sus 'amigos', pero también para sus enemigos.

De hecho, uno de los reporteros le pregunta directamente al asistente de Putin si lo que lleva en la mano es el maletín nuclear. La respuesta es afirmativa, aunque lo cierto es que el Cheget acompaña a Putin en todos sus viajes por si fuera necesario realizar un ataque nuclear.

Fue en 2019 cuando la televisión estatal rusa reveló por primera vez su interior, donde destacan dos botones: uno blanco y otro rojo, siendo el primero el de encendido.

Al contrario de lo que podría parecer, no son para ejecutar lanzamientos. Se trata de un dispositivo para comunicarse de forma segura con el mando militar y dar la orden al jefe del Estado Mayor. En menos de media hora, Putin podría desatar una crisis nuclear desde cualquier parte del mundo.

Eso sí, Putin no es el único, pues de las nueve potencias nucleares, sabemos que Pakistán y Estados Unidos también cuentan con su maletín. En el caso del estadounidense, es conocido como balón nuclear, y cumple la misma función: autorizar el uso de armas nucleares en cualquier momento y cualquier lugar.

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