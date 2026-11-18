Los detalles La tribu awá está sufriendo las consecuencias de la actividad de madereros y cazadores que están afectando a su modo de vida.

Los miembros de la tribu indígena awá de Brasil han roto su aislamiento para pedir comida debido a la deforestación que les está dejando sin recursos naturales. Alrededor de 20 indígenas, tradicionalmente cazadores-recolectores autosuficientes, se han acercado a otra comunidad en busca de alimentos. Sarah Shenker, activista de Survival International, destaca la gravedad del momento, ya que el territorio de los awá ha sufrido invasiones devastadoras durante décadas. La zona de Arariboia, donde habitan, es uno de los últimos refugios amazónicos en Maranhão, rodeado por la deforestación. Al salir de su aislamiento, los awá se exponen a enfermedades, lo que ha llevado al Gobierno brasileño a activar un plan de contingencia para protegerlos.

Visiblemente delgados, los miembros de la tribu indígena de Brasil awá, han roto su aislamiento para pedir comida. La deforestación les está dejando sin recursos naturales, impidiendo su supervivencia y obligándolos a salir de la selva.

Se trata de una imagen que no se ha visto en décadas: alrededor de 20 indígenes de este pueblo, que vive aislado, se han acercado a otra comunidad para pedir alimentos. Los awá son un pueblo de cazadores-recolectores, autosuficientes, que ahora han roto sus tradiciones porque no pueden alimentarse.

Sarah Shenker, activista de la organización por los derechos humanos de los indígenas Survival International, ha asegurado que es "un momento realmente preocupante", ya que "este territorio ha sufrido invasiones devastadoras durante décadas".

La zona del Amazonas en la que viven los awá es Arariboia. Es uno de los últimos refugios de la selva amazónica del estado de Maranhão (al noreste de Brasil), una isla verde rodeada de deforestación. Olímpio Santos, presidente de la Asociación de Guardianes de la Tierra de Arariboia, ha denunciado que "existen invasiones en el terreno de Arariboia, como madereros y cazadores".

Al romper su aislamiento, los awá se exponen ahora también a enfermedades para las cuales no tienen resistencia inmunológica. Por ello, el Gobierno de Brasil ha activado un plan de contingencia para protegerlos sin dejar de respetar su autonomía.

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