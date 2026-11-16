¿Volverá Jensen Huang a Nvidia? Para Trump "no es una mala idea" y la junta lo rechaza tras sus líos amorosos

Los detalles Solo cuatro días después de dimitir como CEO de la tecnológica, Huang se plantea regresar y enfrentarse a una junta que no le quiere tras sus escarceos extramatrimoniales. Pese a ello, tiene un amigo: Trump. "No me molestaría", ha dicho.

Jensen Huang, exCEO de Nvidia, se enfrenta a un escándalo tras revelarse sus relaciones extramaritales, incluyendo una con una presunta espía china. A pesar del apoyo de figuras como Elon Musk y el respaldo del presidente Donald Trump, quien minimiza el riesgo para la seguridad nacional, la junta directiva de Nvidia no contempla su regreso. Mientras tanto, la empresa ha contratado una firma legal para investigar el impacto de las acciones de Huang. Por otro lado, Trump ha sido criticado por comentarios machistas al defender a Alice Huang, la presunta espía. El futuro de Nvidia sigue siendo incierto en medio de esta controversia.

Tras una de las polémicas empresariales que más ha afectado a Estados Unidos, tras destaparse hasta tres relaciones fuera de su matrimonio, una con una presunta espía a favor de China, el exCEO de Nvidia se plantea volver. Y lo mejor de todo es que Donald Trump respalda su regreso. A Jensen Huang, Nvidia le ha durado su decisión cuatro escasos días.

Huang ya contaba con el apoyo de Elon Musk y muchos de los directivos de Silicon Valley. "Sin Jensen, se perderán al menos algunos acuerdos clave", ha lamentado Musk. Le faltaba el aval del presidente estadounidense y también magnate. Este lunes lo ha recibido, pues Trump ha reconocido que su vuelta a la dirección de la tecnológica Nvidia le viene bien. "No me molestaría", ha dicho.

Justo antes de coger su avión para poner rumbo a Asia, donde se reunirá con Vladímir Putin y con Xi Jinping, Trump ha asegurado que hay "mucha gente" que "se lo está pidiendo a Jensen", que "creen que Jensen debería volver". Y, al final, ha acabado reconociendo que "ciertamente, no es una mala idea".

Y es que, el que fuera CEO de Nvidia ya está maniobrando para intentar recuperar su puesto. Es más, según el 'Financial Times' ya estaría negociando su regreso a la empresa. "Mencioné el nombre de Tim Cook, pero diría que la reincorporación de Jensen... creo que aprendió una gran lección", ha expresado el amigo Trump.

Cuenta con Trump y empresarios

No es el único. Junto a Musk, líderes de empresas multimillonarias como Epic Games, Shopify, Uber o Tesla han desarrollado una campaña de apoyo a Jensen que ya ha recogido más de 150 mil firmas. "Podría regresar, hay un gran grupo de gente que quiere que regrese", ha insistido Trump.

Un presidente que, de paso, ha aprovechado para restar gravedad al escándalo. Ahora ha dice que la seguridad de EEUU no se ha visto afectada. "No estuvo en riesgo, y nuestro país es ahora más fuerte que nunca. Y, ya saben, China juega con nosotros y nosotros jugamos con China", ha asegurado. Hay que recordar que una de las al menos tres amantes de Jensen Huang ha sido señalada por ser una presunta espía china.

Pero no todos en la Casa Blanca opinan como el presidente; si dependiera de su secretario del tesoro, Scott Bessent, ese cargo lo ocuparía alguien de fuera. "La búsqueda de un nuevo líder debería hacerse fuera de la empresa", ha opinado.

Bessent exige cambios en Nvidia y señala a su compañero de gabinete, al secretario de Comercio, por no restringir la venta de chips de Nvidia a Megaspeed. Todo mientras siguen saliendo a la luz imágenes del ex CEO de Nvidia con la supuesta espía china: Alice Huang y mientras el presidente Trump se empeña en decir que "nadie ha probado" que la mujer sea una agente infiltrada.

La junta directiva de Nvidia no quiere a Huang

Este lunes, tanto el Nasdaq como el S&P 500 han caído más de un 1% ante la proximidad de la publicación de los resultados de Nvidia. Además, la empresa tecnológica ha caído un 2% en las operaciones en Nueva York, aunque las acciones llegaron brevemente a terreno positivo gracias al apoyo de Trump.

En el lado contrario se encuentra la junta de Nvidia. Porque el consejo de administración ha sentenciado al decir que no está barajando la posibilidad de que Jensen Huang vuelva como CEO.

Según la 'CNBC', no está sobre la mesa de la junta directiva una posible vuelta de Huang, mientras que están centrados en la investigación por el posible riesgo para la seguridad nacional que supuso la relación extramatrimonial de Huang.

Precisamente, la compañía ha contratado a la firma legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para llevar a cabo esta investigación, en la que trabaja el exfiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, Joon Kim, y ha indicado que las indagaciones serán "exhaustivas".

La defensa machista de Trump

¿Es Alice Huang, la amante del exdirector de Nvidia, una espía china? La realidad es que en las últimas horas, los servicios secretos de Estados Unidos están filtrando que ellos no tienen certeza.

En la tarde de este lunes, Trump ha intentado explicar que no ve a esa mujer como una espía, pero ha acabado siendo un claro machista. "No sé si es espía. Normalmente, lo que ocurre es que cualquier mujer que viene a este país, que es una mujer hermosa que viene de China, dicen que es una espía".

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