El plan de choque de Bruselas para frenar la subida de precios de los alimentos, del queroseno y hasta en los condones

Los detalles La Comisión Europea presenta su paquete de "emergencia" con medidas como la reducción de los impuestos a la luz o la distribución de queroseno entre los Estados miembros. Eso sí, se ha quedado fuera el impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras.

El conflicto en Irán está impactando la economía global, con repercusiones en España donde los precios de los alimentos aumentarán, según advierten los grandes supermercados. La Comisión Europea ha presentado medidas energéticas para mitigar estos efectos, mientras el ministro Luis Planas aboga por contener los precios. La escasez de queroseno ha llevado a aerolíneas como Lufthansa y Air Transat a cancelar vuelos. El Gobierno español asegura que no hay un problema inmediato debido a su capacidad de refino. Además, el aumento de costos afecta productos como los preservativos, cuyo precio podría subir entre un 20% y 30%, preocupando a jóvenes y farmacias por su impacto en la salud sexual. La situación refleja la complejidad y el alcance de la crisis actual.

Cada día que pasa con el conflicto en Irán sin solucionar se agrava la situación económica en todo el mundo. Aquí en España, los grandes supermercados ya han lanzado una advertencia: los precios de los alimentos van a empezar a subir. Ante este contexto, la Comisión Europea ha presentado su plan de medidas energéticas para intentar minimizar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

La patronal de los grandes supermercados ha mandado este miércoles un aviso muy claro: no podrán seguir manteniendo los precios de los alimentos durante mucho más tiempo. Por el contrario, el ministro Luis Planas cree que hay que contenerlos. "Es un problema de precios y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo todos en limitar y poner tope a esos alimentos", ha explicado.

Otro de los temas que más preocupan de la guerra en Irán: El queroseno, el combustible de los aviones, escasea. Lufthansa es una de las primeras aerolíneas que han tomado medidas drásticas. De momento, ya ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos de corta distancia y de algunas rutas europeas hasta octubre. Y no es la única compañía, porque en la tarde de este miércoles, Air Transat, una de las principales aerolíneas de Canadá, ha anunciado que va a suspender centenares de vuelos a lo largo del año a Europa y el Caribe. Según han explicado, es su "respuesta a la crisis sin precedentes del combustible de aviación".

Ante la alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado y ha pedido calma en nuestro país. "No tenemos un problema a corto plazo en España gracias a la capacidad de refino. Importando en torno al 20%", ha explicado el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este miércoles en el Congreso de los Diputados. "Pero sí que es cierto que no solo depende el turismo de España de la capacidad de tanques, sino también de las que vengan de fuera", ha reconocido.

Por su parte, la Comisión Europea ha presentado este miércoles su paquete de "emergencia". Entre las medidas que se proponen destaca la reducción de impuestos a la luz o distribuir y compartir el queroseno entre los Estados miembros. Eso sí, en este paquete se ha quedado fuera la petición de varios países de un impuesto a los beneficios extraordinarios que se llevan las petroleras o la propuesta de un día de teletrabajo obligatorio.

El plan de choque de Bruselas para frenar la subida de precios de los alimentos, del queroseno y hasta en los condones

Que los precios de casi todo están subiendo, como consecuencia directa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, es más que una realidad. Y es que, se ha incrementado el precio a pagar hasta de los condones. "Actualmente, estamos observando un aumento de entre el 20% y el 30% en nuestros precios para los clientes", mantiene Goh Miah Kiat, el director ejecutivo de Karex, el mayor fabricante de preservativos del mundo.

¿La razón principal? El aumento de los costos de producción. Si lo traducimos a euros, el precio medio de una caja de condones en España es de 12,40 euros. Si sube un 20%, costaría 14,88 euros y, si lo hace un 30%, pagaríamos unos 16,12 euros, casi cuatro euros más que antes de la guerra.

De hecho, este es un tema que ya preocupa en las farmacias. Porque el aumento del precio de los condones puede afectar que los jóvenes dejen de comprarlos y, en extensión, de usarlos. "Los jóvenes cada vez empiezan antes con relaciones sexuales y estas noticias no ayudan en absoluto porque al final estos jóvenes son los que menor poder adquisitivo tienen", ha explicado a laSexta la farmacéutica Sonia Sáenz de Buruaga.

Por eso, hemos querido preguntar a los más jóvenes, saber en qué les puede afectar y las opiniones coinciden: "Es una mala noticia", porque son conscientes de que un preservativo es "una precaución que tenemos que tomar todos".

Por el momento, que sepan que, como cuenta otro farmacéutico, "la subida del precio se tendría que ver reflejada cuando los stocks actuales se acaben". Así que es posible que todavía los sigan encontrando al precio actual.