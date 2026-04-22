Carlos Cuerpo se estrena como vicepresidente primero afeando al PP su pacto con Vox en Extremadura y su desinterés por la economía

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (i), conversa con los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz durante la sesión de control al Gobierno

El contexto El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno ha respondido a Ester Muñoz y a Juan Bravo, quienes le han acusado de haber asumido la "corrupción del Gobierno" al aceptar ser el número dos de Sánchez.

En la sesión de control del miércoles, Carlos Cuerpo debutó como ministro de Economía y nuevo vicepresidente primero, reemplazando a María Jesús Montero en las respuestas en el Congreso. Ester Muñoz, portavoz del PP, lo acusó de asumir la "corrupción del Gobierno" al unirse a Pedro Sánchez. Cuerpo respondió con ironía, agradeciendo la "cálida bienvenida" e instó a enfocarse en las preocupaciones de los españoles, como la situación financiera, mientras defendía la política de "tolerancia cero" contra la corrupción. A Juan Bravo, Cuerpo recordó su experiencia de dos años y medio como ministro y criticó el pacto del PP con Vox en Extremadura.

La sesión de control de este miércoles ha tenido el estreno en sus nuevas funciones de una cara que ya era conocida en la Cámara Baja. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, se ha sentado a la izquierda de Pedro Sánchez como su nuevo vicepresidente primero, pasando a ser un 'olvidado' en los turnos de preguntas en el Congreso de los Diputados a responder las cuestiones que hasta ahora abordaba María Jesús Montero.

La primera persona en dirigirle una pregunta ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha acusado a Cuerpo de asumir la "corrupción del Gobierno" al aceptar ser el número dos de Sánchez.

"No puede decir que está indignado por la corrupción y sentarse a la izquierda de Pedro Sánchez", ha afeado la 'popular' a un Cuerpo que cree que "asumió esa corrupción, la de Sánchez, la de su Gobierno, la de su mujer y la de su partido".

Al escuchar la intervención de Muñoz, Cuerpo ha tirado de ironía en su respuesta: "Gracias por su cálida bienvenida". El vicepresidente y ministro ha invitado a Muñoz a utilizar las sesiones de control para hablar de las preocupaciones que tienen los españoles, como su situación financiera, y defendiendo el trabajo del Ejecutivo en la lucha con "contundencia" contra la corrupción, con una política de "tolerancia cero".

A preguntas de Juan Bravo, Cuerpo le ha recordado que lleva "dos años y medio siendo ministro de Economía". Esta respuesta ha llegado tras la pregunta de Bravo de si Cuerpo "va a continuar la política económica de su predecesora", en alusión a Montero. "Me han hecho dos preguntas en dos años y medio. Menos del 3% de las preguntas han sido en materia de vivienda", ha recalcado Cuerpo.

Según Cuerpo, la agenda económica de este Gobierno es "muy fácil de reconocer" y "consistente". Ha sido ahí cuando ha afeado al PP su pacto con Vox en Extremadura, un acuerdo que asegura que "segrega a su propia población".

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