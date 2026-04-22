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Al lado de Sánchez

Carlos Cuerpo se estrena como vicepresidente primero afeando al PP su pacto con Vox en Extremadura y su desinterés por la economía

El contexto El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno ha respondido a Ester Muñoz y a Juan Bravo, quienes le han acusado de haber asumido la "corrupción del Gobierno" al aceptar ser el número dos de Sánchez.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (i), conversa con los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz durante la sesión de control al GobiernoEl jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (i), conversa con los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz durante la sesión de control al GobiernoAgencia EFE
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La sesión de control de este miércoles ha tenido el estreno en sus nuevas funciones de una cara que ya era conocida en la Cámara Baja. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, se ha sentado a la izquierda de Pedro Sánchez como su nuevo vicepresidente primero, pasando a ser un 'olvidado' en los turnos de preguntas en el Congreso de los Diputados a responder las cuestiones que hasta ahora abordaba María Jesús Montero.

La primera persona en dirigirle una pregunta ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha acusado a Cuerpo de asumir la "corrupción del Gobierno" al aceptar ser el número dos de Sánchez.

"No puede decir que está indignado por la corrupción y sentarse a la izquierda de Pedro Sánchez", ha afeado la 'popular' a un Cuerpo que cree que "asumió esa corrupción, la de Sánchez, la de su Gobierno, la de su mujer y la de su partido".

Al escuchar la intervención de Muñoz, Cuerpo ha tirado de ironía en su respuesta: "Gracias por su cálida bienvenida". El vicepresidente y ministro ha invitado a Muñoz a utilizar las sesiones de control para hablar de las preocupaciones que tienen los españoles, como su situación financiera, y defendiendo el trabajo del Ejecutivo en la lucha con "contundencia" contra la corrupción, con una política de "tolerancia cero".

A preguntas de Juan Bravo, Cuerpo le ha recordado que lleva "dos años y medio siendo ministro de Economía". Esta respuesta ha llegado tras la pregunta de Bravo de si Cuerpo "va a continuar la política económica de su predecesora", en alusión a Montero. "Me han hecho dos preguntas en dos años y medio. Menos del 3% de las preguntas han sido en materia de vivienda", ha recalcado Cuerpo.

Según Cuerpo, la agenda económica de este Gobierno es "muy fácil de reconocer" y "consistente". Ha sido ahí cuando ha afeado al PP su pacto con Vox en Extremadura, un acuerdo que asegura que "segrega a su propia población".

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