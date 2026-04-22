El misterio de los científicos en EEUU: el FBI investiga la desaparición o muerte de hasta 11 investigadores desde 2022

Los detalles La noticia ha saltado a medios como 'Fox News' y el 'New York Post', que hablan, incluso, de que estos científicos podrían tener información privilegiada que algún otro país no quería que estuviera en sus manos.

El FBI investiga la desaparición o muerte de 11 científicos del programa nuclear y espacial de Estados Unidos desde 2022, en circunstancias sospechosas. El presidente Donald Trump ha calificado el asunto de serio, esperando que sea una coincidencia. La noticia, originada en canales de YouTube, ha captado la atención de medios como 'Fox News' y 'New York Post', sugiriendo que los científicos podrían poseer información sobre vida extraterrestre. Aunque no había un nexo evidente, los casos han suscitado interés. El FBI está a cargo de la investigación y se espera que en breve se esclarezca el misterio.

Es el gran misterio en Estados Unidos. El FBI esta investigando la desaparición o muerte de 11 científicos de su programa nuclear y espacial. Los 11 han desaparecido o fallecido en circunstancias sospechosas desde el año 2022. ¿Algo relaciona todos los casos? La investigación acaba de comenzar y la Casa Blanca ya ha hablado.

"Es un asunto bastante serio (...) ojalá sea una coincidencia, o como quieran llamarlo", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, a los periodistas el pasado jueves, tras ser preguntado sobre el tema, advirtiendo que se sabrá más en los próximos días. Este miércoles es ya noticia en la 'CNN' y la 'Fox'. Por ahora, el misterio sigue rodeando a estos científicos.

En primer lugar, hay que destacar que han desaparecido o muerto en circunstancias dramáticas, lo que siempre es una mala noticia. La realidad es, sin embargo, que este misterio sale de YouTube. En concreto, de varios canales de youtubers, que creen que hay científicos que tienen pruebas de la existencia de vida extraterrestre y se les está silenciando.

Pero esto que se podía haber quedado en YouTube ha saltado a los medios a través de 'Fox News' y el 'New York Post' que han ido más allá hablando, incluso, de que estos científicos podrían tener información privilegiada que algún otro país no quería que estuviera en sus manos.

Así, en las últimas semanas los periodistas han preguntado por este asunto a diversos congresistas y a la portavoz de la Casa Blanca, que no tenía en ese momento ni idea de lo que le preguntaban pero prometió investigar. De ahí la noticia llegó a Trump y, por eso, ahora el FBI lo está investigando.

En este tiempo no se había visto ningún nexo ni había resultado extraño que de una comunidad de más de seis millones de científicos hayan muerto 11 desde 2022, sobre todo porque algunas de las circunstancias no son tan inusuales. Por ejemplo, una trabajadora de la NASA desapareció haciendo senderismo en una montaña.

Un investigador, también de la NASA, murió en 2023. Su familia no quiso hacer pública la causa de la muerte pero solicitaron donaciones a alcohólicos anónimos por su memoria. Otro se fue de su casa con una pistola. Una científica, según la autopsia, se suicidó, se disparó en 2022. Esta es, sin embargo, la más polémica porque dos años antes dijo en un canal de YouTube que tenía pruebas sobre ovnis y extraterrestres.

De momento la investigación ya está en manos del FBI, los youtubers lo celebran y Trump asegura que en una semana o dos se sabrá la verdad.

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