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guerra en Oriente Medio

Rehenes dentro de sus propios barcos: atrapados 20.000 marineros en Ormuz sin agua, comida ni combustible

Los detalles Lograr que les manden víveres no es sencillo, ya que necesitan contratar un servicio en tierra y que esa comida pase la aduana, un proceso complejo que algunos armadores están alargando provocando la desesperación a bordo.

Rehenes dentro de sus propios barcos: atrapados 20.000 marineros en Ormuz sin agua, comida ni combustible
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Cuando se habla del bloqueo en el estrecho de Ormuz solo se suele pensar en el petróleo parado. Pero en esos 2.000 barcos hay 20.000 personas atrapadas con miedo a que su barco sea atacado y pasando penurias porque el alimento comienza a escasear. Los marineros hablan de una situación límite, temen por sus vidas y desde hace días también pasan hambre.

Los barcos tienen un espacio limitado y solo llevan comida para cinco semanas, por lo que han empezado a sufrir racionamientos de agua, comida y combustible. Lograr que les manden víveres no es sencillo, ya que necesitan contratar un servicio en tierra y que esa comida pase la aduana, un proceso complejo que algunos armadores están alargando provocando la desesperación a bordo.

Mientras, esos marineros son rehenes dentro de sus barcos. La mayoría son filipinos, pero también hay egipcios, birmanos y hasta ucranianos. Más de 400 marineros han pedido la repatriación, pero esto tampoco es fácil. Al estar cerrado el espacio aéreo, tendrían que atravesar Irán o Irak en coche, una misión más que complicada.

A esto hay que añadir que muchos armadores no permiten a su tripulación salir del barco por miedo a no poder conseguir otra debido a la situación en el estrecho, donde la tensión no ha cesado de aumentar tras los ataques a tres cargueros en plena prórroga del alto el fuego.

Una imagen tomada por uno de los barcos atrapados en Ormuz muestra a solo unos kilómetros de distancia a un misil impactando con un carguero, ataque en el que murió un marinero, el décimo en fallecer desde que arrancó el bloqueo. A pesar de haber dado marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, Trump mantiene el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90% del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

Los marineros están viviendo bajo mucha presión y muchos aseguran que no saben si estarán en condiciones psicológicas para afrontar sus labores cotidianas una vez que el estrecho vuelva a abrirse.

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