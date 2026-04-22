Las cifras de la vergüenza y la invisibilidad en España: los fondos buitre dejan a 40.000 niños en la calle en solo un año

Los datos Según el Poder Judicial, fueron 25.540 los desahucios ejecutados durante el año 2025, respecto a los que Unicef apunta que en el 75% de ellos hubo menores implicados.

Julieta y Lucía, dos hermanas de Manilva, perdieron su hogar tras un desahucio ejecutado por un fondo buitre, a pesar de que su madre cumplía con el alquiler. Esta situación afecta a 48 menores en su edificio y refleja un problema mayor en España, donde entre 35,000 y 40,000 niños fueron desahuciados en 2025. Según el Poder Judicial, hubo 25,540 desahucios, implicando a menores en el 75% de los casos. Familias como las de Moisés en Gran Canaria y Verónica en Valladolid sufren las consecuencias de fondos buitre y una falta de respuesta institucional, contribuyendo a que España tenga la segunda mayor tasa de pobreza infantil en la UE.

Con la inocencia de cualquier otro niño, Julieta y Lucía juegan en el parque. Se trata de dos hermanas de cuatro y seis años que viven en Manilva y a las que un fondo buitre les arrebató su casa hace casi un mes. A ellas, pero también a otros 48 menores, pese a que su madre pagaba religiosamente su alquiler, como las otras 61 familias del edificio. Una emergencia silenciosa ante la que solo la Cruz Roja ha brindado asistencia.

Por esta historia y otras similares, laSexta elabora el proyecto Estado del Bienestar. Algo construido durante años por la sociedad y que ahora está en riesgo por cifras vergonzosas como la de los entre 35 y 40.000 niños desahuciados en España solo durante el pasado año 2025. Según el Poder Judicial, fueron 25.540 los desahucios ejecutados durante ese año, respecto a los que Unicef apunta que en el 75% de ellos hubo menores implicados.

De esta manera, las cuentas llevan a concluir que son 30.000 niños de media obligados a abandonar su casa en un solo año; sin embargo, fuentes de estas organizaciones insisten a laSexta que estas familias desahuciadas tienen más de un menor a su cargo habitualmente. De ahí que la cifra llegue a dispararse hasta los 40.000.

Niñas y niños como Julieta y Lucía que no solo pierden su casa, sino que también se enfrentan a situaciones tan brutales como que un grupo de antidisturbios entre en su casa, sin ni siquiera haber salido de la cama. Así lo contaba su madre Laura y así se observa en las imágenes sobre estas líneas.

También en la calle acabaron el año pasado los seis hijos de Moisés, por una deuda de 7.000 euros con el fondo buitre que había comprado su casa en Gran Canaria. Como ellos, las tres niñas de Verónica que perdieron su casa en Valladolid. De hecho, una de ellas cuenta con un 35% de discapacidad. Precisamente, a la mayoría de estos niños también hay quien los llama okupas, por acabar en la calle.

Un desenlace para los más pequeños, por un lado, por fondos buitre que compran deudas irrisorias y las convierten en negocios para multimillonarios y, por otro, por instituciones que parecen no mirar de frente a una emergencia nacional que llama a la puerta de unos 75 hogares cada día en España.

Por todo esto tampoco sorprende que nuestro país sea ya el segundo de la Unión Europea (UE) con la tasa más alta de pobreza infantil. En definitiva, no existe otra palabra que vergüenza para estos datos y esta grieta de invisibilidad de este nuestro Estado del Bienestar, totalmente en riesgo.

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