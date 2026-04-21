"En el mejor de los casos, será un verano muy duro": el aviso de Europa ante los precios de los vuelos y las cancelaciones

La otra cara Por primera vez, las renovables han superado al carbón en la generación eléctrica no solo en España, sino en el mundo. Porque el 33,8% la generaron energías verdes. Tres cuartas partes gracias a la energía solar.

El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió sobre un verano complicado debido a la crisis energética, durante el evento WindEurope 2026 en Madrid. Europa anticipa un aumento en los precios de los billetes de avión y posibles cancelaciones, afectando la economía familiar. La guerra en Irán sigue generando inestabilidad, y Europa aún depende de los combustibles fósiles, lo que incrementa el gasto energético, especialmente en verano. Los expertos sugieren priorizar el uso del tren y energías renovables. Pedro Sánchez destacó que las renovables superaron al carbón en generación eléctrica global, y propuso un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras.

"Mi estimación es que nos enfrentamos a un verano que, sin duda, va a ser difícil, incluso en el mejor de los casos posibles". Así de duro se ha mostrado este martes Dan Jørgensen, el comisario europeo de Energía. Porque Europa ya ha alertado de que, de alargarse la crisis energética actual, viviremos graves consecuencias económicas.

Lo ha dicho este martes en Madrid, durante la inauguración del evento anual de la industria eólica europea, WindEurope 2026, y frente al presidente Pedro Sánchez. Porque Europa ya ha adelantado que, en lo energético, el verano será “bastante duro”. Eso puede traducirse en, por ejemplo, billetes más caros para viajar en avión.

Contra todo pronóstico, la guerra en Irán va a seguir generando inestabilidad en los mercados. La mayor preocupación son los combustibles fósiles de los que, aunque en menor medida, aún dependemos. "Europa sigue siendo superdependiente de los combustibles fósiles", asegura Marcial González, investigador en ingeniería electrónica en la UC3M. "A día de hoy, queda mucho trabajo por hacer".

Desde que comenzó la guerra en Irán, Europa ha destinado más de 20.000 millones extra al día en energía. Una cifra que con la llegada del verano podría dispararse. "Los meses centrales de calor son meses en los que sube el consumo energético, no solo por el clima, sino también, por aumento de los desplazamientos", argumenta González.

Pero la preocupación real pasa por los vuelos. Europa habla de precios altos e incluso de cancelaciones. Una situación que indudablemente se traslada al bolsillo y a los hogares. Por ello, nos hemos preguntado: ¿cómo remediarlos?

Los expertos nos dan algunos consejos para ahorrar y seguir viajando. Como "dejar de depender de los combustibles fósiles para viajar o dejar de desplazarnos en avión y priorizar más el hacerlo en tren".

Renovables para el futuro

Eso a corto plazo, porque si miramos al horizonte, la solución pasa, indudablemente, por las energías renovables. "Nos enfrentamos a una elección muy clara: o turbinas o turbulencias", ha dicho el presidente Pedro Sánchez en el mismo acto.

Es el camino a seguir para hacer que las tensiones internacionales no pasen factura a la economía de los hogares. Y más después de conocer este martes que, por primera vez en la historia moderna, las renovables han superado al carbón en la generación eléctrica. Y lo ha hecho en todo el mundo.

Son de 2025, aunque los hemos conocido ahora, y hablan de que el 33,8% de la electricidad la generaron las energías verdes. Son ocho décimas más que el carbón y tres cuartas partes gracias a la energía solar.

Además, Sánchez ha reclamado un impuesto a los beneficios 'caídos del cielo' de las petroleras.

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